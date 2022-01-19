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Copa Africana de Nações: Nigéria e Egito avançam no Grupo D; Sudão e Guiné-Bissau estão eliminados

A classificação do Grupo D foi definida com os jogos desta quarta-feira; Nigéria passa na liderança, enquanto o Egito avança em segundo colocado
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 18:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:14

Nesta quarta-feira, foi definida a classificação do Grupo D da Copa Africana de Nações. Nigéria e Egito garantiram a vaga nas oitavas de final, enquanto Sudão, em terceiro, e Guiné-Bissau, em quarto lugar, dão adeus à competição. > Fifa abre venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022
A Nigéria venceu a Guiné-Bissau por 2 a 0 no Roumdé Adjia Stadium. A equipe foi superior em campo e marcou os dois gols na segunda etapa de jogo, com Umar Sadiq e Troost-Ekong. Com a vitória, a Seleção Nigeriana avança ao mata-mata com 100% de aproveitamento no grupo - três vitórias em três jogos.
Já o Egito conseguiu definir o placar e garantir a vaga logo na etapa inicial. A equipe venceu o Sudão por 1 a 0 com gol de Mohamed Abdel Monem. A seleção de Salah chega ao mata-mata com uma campanha de duas vitórias e uma derrota na fase de grupos.
Com os resultados desta quarta-feira, o Grupo D da Copa Africana de Nações foi finalizado com a Nigéria na liderança, com nove pontos, e Egito na segunda posição, com seis. As duas seleções estão garantidas nas oitavas de final. Com apenas um ponto, o Sudão, mesmo em terceiro lugar, já não tem chances de classificação devido a fraca campanha na fase de grupos . A Guiné-Bissau, com apenas um ponto também, foi lanterna pelo critério de desempate e está fora.
Crédito: Nigériaclassificouaomata-matanaliderançadoGrupoD(Foto:DanielBELOUMOUOLOMO/AFP

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