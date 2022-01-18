Copa Africana de Nações: Marrocos e Gabão avançam no Grupo C; Comores vence Gana, que está eliminada

No segundo dia da terceira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações, Marrocos e Gabão garantiram vaga nas oitavas de final do torneio de seleções. Nesta terça-feira, as equipes se enfrentaram no Estádio Ahmadou Ahidjo, na capital camaronesa, e empataram em 2 a 2 pelo Grupo C.Líderes da chave, os marroquinos jogavam pelo empate, mas viram o adversário sair na frente aos 20 minutos. Após desvio de cabeça de Boupendza, o zagueiro Chakla, do Marrocos, escorregou e a bola sobrou para Allevinah, que ficou cara a cara com o goleiro para abrir o placar para o Gabão.

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Na etapa final, Sofiane Boufal sofreu pênalti, que o próprio converteu para deixar tudo igual aos 29 minutos. O empate, porém, durou pouco. Aos 35, Aguerd tentou cortar cruzamento da esquerda e fez gol contra a favor do Gabão. Aos 39, Hakimi, em bela cobrança de falta, deu números finais ao jogo.

Com três minutos, El Fardou Ben, de Comores, recebeu de Djoudja e bateu no canto, para fazer o primeiro. O autor do primeiro gol seguiu brilhando na etapa final e deu assistência para Mogni ampliar. Os ganeses acordaram e empataram a partida com gols de Boakye e Djiku, ambos após cobrança de escanteio. No fim, porém, Mogni recebeu de Youssouf e decretou a vitória.

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Com os resultados desta terça, o Grupo C da Copa Africana de Nações foi finalizado com Marrocos na liderança, com sete pontos, e Gabão na segunda posição, com cinco. As duas seleções estão garantidas nas oitavas de final. Com três pontos, Comores ainda aguarda para saber se avançará como um dos melhores terceiros colocados. Gana, com um ponto, foi lanterna e está fora.