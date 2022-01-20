Copa Africana de Nações: Grupo F chega ao fim, fase de grupos termina e confrontos das oitavas são definidos

A fase de grupos da Copa Africana de Nações chegou ao fim. Nesta quinta-feira, quatro jogos completaram os Grupos E e F, e definiram os confrontos das oitavas de final do torneio continental de seleções. Além das vitórias de Guiné Equatorial e Costa do Marfim, outras duas partidas foram realizadas.Na cidade de Limbe, no Estádio Omnisport, a Gâmbia bateu a Tunísia por 1 a 0, com gol de Ablie Jallow aos 48 minutos do segundo tempo. Após cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou para o camisa 3, que teve tempo de dominar e soltar a bomba de pé esquerdo para acertar o ângulo e fazer o gol da partida.