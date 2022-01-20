Copa Africana de Nações: Grupo F chega ao fim, fase de grupos termina e confrontos das oitavas são definidos

A fase de grupos da Copa Africana de Nações chegou ao fim. Nesta quinta-feira, quatro jogos completaram os Grupos E e F, e definiram os confrontos das oitavas de final do torneio continental de seleções. Além das vitórias de Guiné Equatorial e Costa do Marfim, outras duas partidas foram realizadas.Na cidade de Limbe, no Estádio Omnisport, a Gâmbia bateu a Tunísia por 1 a 0, com gol de Ablie Jallow aos 48 minutos do segundo tempo. Após cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou para o camisa 3, que teve tempo de dominar e soltar a bomba de pé esquerdo para acertar o ângulo e fazer o gol da partida.
CLASSIFICADOS PARA A PRÓXIMA FASEGrupo A: Camarões (1º), Burkina Faso (2º) e Cabo Verde (3º);Grupo B: Senegal (1º), Guiné (2º) e Malawi (3º);Grupo C: Marrocos (1º), Gabão (2º) e Comores (3º);Grupo D: Nigéria (1º) e Egito (2º);Grupo E: Costa do Marfim (1º) e Guiné Equatorial (2º);Grupo F: Mali (1º), Gâmbia (2º) e Tunísia (3º).
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