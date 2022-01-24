Copa Africana de Nações: Gâmbia vence Guiné e vai às quartas de final

A seleção de Gâmbia é a terceira classificada para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, os gambianos venceram o time de Guiné por 1 a 0, no Estádio Kouekong, com gol do atacante Musa Barrow, para garantir a vaga na próxima fase.O único gol da partida foi marcado aos 25 minutos da etapa final, depois que Barrow recebeu de Yusupha Bobb. O camisa 10 botou na frente da marcação e tocou na saída do goleiro Aly Keita para balançar as redes. No fim da partida, Yusupha Njie (Gâmbia) e Sory Conté (Guiné) ainda foram expulsos.
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Em sua estreia na Copa Africana de Nações, a seleção de Gâmbia segue fazendo grande campanha no torneio. Até o momento, o time do belga Tom Saintfiet tem três vitórias e um empate, com quatro gols marcados e apenas um sofrido.
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Nas quartas de final, a Gâmbia irá enfrentar Camarões ou Comores. O jogo será no próximo sábado, em Douala, às 13h (de Brasília).