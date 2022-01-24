Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Copa Africana de Nações: Gâmbia vence Guiné e vai às quartas de final

Fazendo sua estreia no torneio, gambianos garantem vaga entre os oito melhores. Partida da próxima fase será no próximo sábado, na cidade de Douala...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:24
A seleção de Gâmbia é a terceira classificada para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, os gambianos venceram o time de Guiné por 1 a 0, no Estádio Kouekong, com gol do atacante Musa Barrow, para garantir a vaga na próxima fase.O único gol da partida foi marcado aos 25 minutos da etapa final, depois que Barrow recebeu de Yusupha Bobb. O camisa 10 botou na frente da marcação e tocou na saída do goleiro Aly Keita para balançar as redes. No fim da partida, Yusupha Njie (Gâmbia) e Sory Conté (Guiné) ainda foram expulsos.
+ Veja a tabela e os jogos da Copa Africana de Nações
Em sua estreia na Copa Africana de Nações, a seleção de Gâmbia segue fazendo grande campanha no torneio. Até o momento, o time do belga Tom Saintfiet tem três vitórias e um empate, com quatro gols marcados e apenas um sofrido.
+ Marlos, Diego Costa, Romero… Veja os 15 jogadores mais valiosos sem contrato
Nas quartas de final, a Gâmbia irá enfrentar Camarões ou Comores. O jogo será no próximo sábado, em Douala, às 13h (de Brasília).
Crédito: GambianosestãoentreosoitomelhoresdaCopaAfricanadeNações(Foto:PIUSUTOMIEKPEI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Militar
Polícia Militar passa por reestruturação e ganha novas unidades no ES
Imagem de destaque
Melasma na gestação: entenda as causas e como evitar as manchas
Imagem de destaque
MEI: veja o prazo para a entrega da DASN-SIMEI e do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados