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Copa Africana de Nações: Camarões vence Burkina Faso nos pênaltis e fica com o terceiro lugar

Camaroneses perdiam por 3 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, mas conseguiram reação heroica para levar jogo para os pênaltis e conquistar o terceiro lugar...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 19:32
No penúltimo dia de Copa Africana de Nações, a seleção de Camarões conquistou o terceiro lugar do torneio. Neste sábado, os Leões Indomáveis venceram Burkina Faso nos pênaltis, depois de empate em 3 a 3, e ficaram com a última vaga do pódio.O duelo foi emocionante até o fim e teve uma reviravolta incrível. A seleção de Burkina Faso vencia por 3 a 0 até os 25 minutos do segundo tempo, quando começou a reação dos camaroneses, que disputaram a competição continental em casa.
+ Veja o chaveamento da Copa Africana de Nações
Burkina Faso abriu o placar aos 24 do primeiro tempo, com Steeve Yago completando cruzamento de Kaboré. O goleiro Onana, de Camarões, se enrolou no fim do primeiro tempo e marcou contra, num lance bisonho. No início do segundo tempo, Ouattara fez o terceiro de cabeça.
A reação camaronesa começou na metade final do segundo tempo, com Bahoken pegando rebote dentro da área. Aboubakar, uma das estrelas do time, marcou o segundo de cabeça aos 40, depois de escanteio, e empatou a partida aos 43, depois que o goleiro Ouédraogo saiu errado.
Sem prorrogação, o jogo foi direto para os pênaltis e Onana pegou a cobrança de Blati Touré para que Camarões garantisse a vitória por 5 a 3. Aboubakar, Ngamaleu, Toko Ekambi, Pierre Kunde e Oyongo marcaram para a seleção camaronesa. Kaboré, Ouattara e Steeve Yago fizeram para Burkina Faso.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Neste domingo, às 16h (de Brasília), Senegal e Egito fazem a grande decisão do torneio.
Crédito: CamarõesficoucomoterceirolugardaCopaAfricanadeNações(Foto:DANIELBELOUMOUOLOMO/AFP

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