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Copa Africana de Nações: Camarões bate Comores com brilho de Toko Ekambi e Aboubakar e vai às quartas

Donos da casa, camaroneses vencem com gols dos únicos dois atletas que balançaram as redes para os Leões Indomáveis no torneio até aqui e vão encarar a Gâmbia no sábado...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 15:30
Anfitriã da Copa Africana de Nações, a seleção de Camarões é mais uma classificada para as quartas de final do torneio. Nesta segunda-feira, o time comandado por Toni Conceição bateu Comores por 2 a 1, com gols de Toko Ekambi e Aboubakar, no Estádio Paul Biya, e garantiu vaga na próxima fase. Youssouf M'Changama descontou. O primeiro tempo foi de amplo domínio camaronês e Toko Ekambi abriu o placar aos 29 minutos, após receber passe de Aboubakar no meio da área. No segundo tempo, o assistente passou para artilheiro e Aboubakar ampliou o marcador depois de passe de Hongla. Na reta final, em cobrança de falta magistral, M'Changama diminuiu a diferença.
+ Veja a tabela e os jogos da Copa Africana de Nações
A dupla entre Toko Ekambi e Aboubakar é a sensação da Copa Africana de Nações. Dos nove gols marcados pelos camaroneses no torneio até aqui, todos foram feitos pelos atacantes. Ekambi tem três, enquanto Aboubakar já marcou seis. Ele é o artilheiro da competição.
Pentacampeã, a seleção de Camarões é a segunda maior vencedora da Copa Africana de Nações, atrás apenas do Egito, que tem sete conquistas. Jogando em casa, os Leões Indomáveis tentam levantar o troféu novamente depois de cinco anos - o último título foi em 2017.
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Nas quartas de final, a seleção de Camarões vai enfrentar a Gâmbia, que eliminou Guiné também nesta segunda-feira. O jogo será no próximo sábado, em Douala, às 13h (de Brasília).

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