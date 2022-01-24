Copa Africana de Nações: Camarões bate Comores com brilho de Toko Ekambi e Aboubakar e vai às quartas

Anfitriã da Copa Africana de Nações, a seleção de Camarões é mais uma classificada para as quartas de final do torneio. Nesta segunda-feira, o time comandado por Toni Conceição bateu Comores por 2 a 1, com gols de Toko Ekambi e Aboubakar, no Estádio Paul Biya, e garantiu vaga na próxima fase. Youssouf M'Changama descontou. O primeiro tempo foi de amplo domínio camaronês e Toko Ekambi abriu o placar aos 29 minutos, após receber passe de Aboubakar no meio da área. No segundo tempo, o assistente passou para artilheiro e Aboubakar ampliou o marcador depois de passe de Hongla. Na reta final, em cobrança de falta magistral, M'Changama diminuiu a diferença.

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A dupla entre Toko Ekambi e Aboubakar é a sensação da Copa Africana de Nações. Dos nove gols marcados pelos camaroneses no torneio até aqui, todos foram feitos pelos atacantes. Ekambi tem três, enquanto Aboubakar já marcou seis. Ele é o artilheiro da competição.

Pentacampeã, a seleção de Camarões é a segunda maior vencedora da Copa Africana de Nações, atrás apenas do Egito, que tem sete conquistas. Jogando em casa, os Leões Indomáveis tentam levantar o troféu novamente depois de cinco anos - o último título foi em 2017.

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