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Copa Africana de Nações: Burkina Faso vai às quartas após vitória nos pênaltis e Tunísia elimina a Nigéria

No primeiro dia de jogos das oitavas de final, emoção não faltou nos dois jogos, que definiram um dos confrontos da próxima fase. Seleções se enfrentam no próximo sábado...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 20:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 20:01

Duas seleções garantiram vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações no primeiro dia de jogos das oitavas de final do torneio. Neste domingo, Burkina Faso e Tunísia eliminaram Gabão e Nigéria, respectivamente, e já definiram o primeiro confronto da próxima fase.BURKINA FASO AVANÇA NOS PÊNALTIS​Na cidade de Limbe, a seleção de Burkina Faso venceu o Gabão nos pênaltis, por 7 a 6, depois de empate em 1 a 1 em um grande jogo tempo normal com emoção até o fim. Na prorrogação, as equipes não movimentaram o placar no Estádio Omnisport.
+ Veja a tabela e os jogos da Copa Africana de Nações
Aos 28 minutos do primeiro tempo, Bertrand Traoré recebeu passe de Ouattara e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0. Nos acréscimos, quando a vitória parecia definida, os gaboneses empataram em gol contra de Adama Guira, depois de cabeçada de Ecuele Manga.
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Crédito: BurkinaFasoouTunísiaestaránasemifinal(Foto:ISSOUFSANOGO,DANIELBELOUMOUOLOMO/AFP

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