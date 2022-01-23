Copa Africana de Nações: Burkina Faso vai às quartas após vitória nos pênaltis e Tunísia elimina a Nigéria

Duas seleções garantiram vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações no primeiro dia de jogos das oitavas de final do torneio. Neste domingo, Burkina Faso e Tunísia eliminaram Gabão e Nigéria, respectivamente, e já definiram o primeiro confronto da próxima fase.BURKINA FASO AVANÇA NOS PÊNALTIS​Na cidade de Limbe, a seleção de Burkina Faso venceu o Gabão nos pênaltis, por 7 a 6, depois de empate em 1 a 1 em um grande jogo tempo normal com emoção até o fim. Na prorrogação, as equipes não movimentaram o placar no Estádio Omnisport.