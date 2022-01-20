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Copa Africana de Nações: Atual campeã, Argélia perde para Costa do Marfim e cai na primeira fase

Argelinos somaram apenas um ponto e fecharam a fase de grupos na lanterna do Grupo E...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 14:57

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:57

Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Argélia foi eliminada na primeira fase da atual edição do torneio. Nesta quinta-feira, a equipe do craque Mahrez foi derrotada pela Costa do Marfim, por 3 a 1. Os argelinos ficaram na última posição do Grupo E, enquanto os marfinenses fecharam a fase de grupos na liderança.+ Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League
As duas equipes entraram em campo precisando do resultado, contudo, foi a Costa do Marfim que tomou as primeiras ações. Aos 22', Fracnk Kessié abriu o placar após assistência de Nicolás Pépé. Quinze minutos depois, a equipe marfinense ampliou o marcador em gol de Ibrahim Sangaré, com passe do lateral Aurier.
Na volta do intervalo, a Argélia passou a levar mais perigo ao gol adversário, mas foi a Costa do Marfim que balançou as redes mais uma vez. Aos 9', Pépé marcou após passe de Haller. Cinco minutos depois, Mahrez perdeu um pênalti. Já aos 28', os argelinos marcaram um gol, com Bendebka, em passe de Mandi, mas a reação parou por ali.
+ Inglês: Cristiano Ronaldo passa em branco, Fred vai bem e Manchester United vence o Brentford fora de casa
Serra Leoa x Guiné EquatorialAlém da Costa do Marfim, quem também garantiu vaga nas oitavas de final do torneio foi Guiné Equatorial. A equipe bateu a seleção de Serra Leoa por 1 a 0 e se classificou na segunda posição, com seis pontos. Pablo Ganet marcou o gol da partida, após assistência de Salvador. Serra Leoa também perdeu um pênalti, com Kei Kamara.
Crédito: CostadoMarfimavançouparaapróximafaseeeliminouaArgélia(CHARLYTRIBALLEAU/AFP

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