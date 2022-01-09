Copa Africana das Nações inicia com vitórias de Camarões e Cabo Verde

A 33ª edição da Copa Africana das Nações começou, neste domingo, com os dois jogos do Grupo A: o anfitrião Camarões derrotou Burkina Faso, de virada, com gols de Vincent Aboubakar. Os visitantes marcaram com Sangaré.

No outro jogo do dia, também em Camarões, o Cabo Verde venceu a Etiópia por 1 a 0. Os dois jogos foram válidos pelo grupo A. Os camaroneses lideram por terem marcado mais gols do que os cabo verdianos.

A Copa Africana tem seis grupos, todos com quatro times. Os dois melhores passam para o mata-mata, totalizando 12. Os outros quatro virão da colocação dos terceiros melhores colocados.