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Copa Africana das Nações inicia com vitórias de Camarões e Cabo Verde

Seleções vencem Burkina Faso e Etiópia, respectivamente, em jogos válidos pelo Grupo A...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 18:46

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 18:46

A 33ª edição da Copa Africana das Nações começou, neste domingo, com os dois jogos do Grupo A: o anfitrião Camarões derrotou Burkina Faso, de virada, com gols de Vincent Aboubakar. Os visitantes marcaram com Sangaré.
No outro jogo do dia, também em Camarões, o Cabo Verde venceu a Etiópia por 1 a 0. Os dois jogos foram válidos pelo grupo A. Os camaroneses lideram por terem marcado mais gols do que os cabo verdianos.
A Copa Africana tem seis grupos, todos com quatro times. Os dois melhores passam para o mata-mata, totalizando 12. Os outros quatro virão da colocação dos terceiros melhores colocados.
Crédito: Donosdacasavencempor2a1 elideram ogrupoA(Foto:KenzoTribouillard/AFP

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