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Coordenador da base do São José-RS comenta sobre o trabalho na transição de atletas ao profissional

Manu Corrêa é o responsável por ajudar no desenvolvimento do atleta nessa transição...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 15:35
Manu Corrêa, atual coordenador da base do São José-RS, possui um currículo de muita experiência no futebol. Com passagens por Internacional, conquistando o título do Brasileirão de Aspirantes em 2019, Porto Alegre FC-RS e pelo próprio EC São José-RS, o profissional agora atua no desenvolvimento de na transição de jogadores do clube gaúcho para a equipe profissional, Manu comentou as fases deste processo.- Esse processo de transição é de vital importância para o clube, ainda mais nos tempos de hoje onde as dificuldades de se montar um elenco são ainda maiores. Os jogadores da base acabam se tornando peças importantes para a construção da equipe profissional.
Atualmente, 16 jogadores do São José-RS são oriundos das categorias de base do clube. O coordenador apontou os principais desafios para realizar este trabalho e comentou as expectativas para as competições em 2022.
- Temos grandes desafios na construção do nosso time, precisamos de atletas comprometidos e com muito foco em nossa metodologia de trabalho para realizar essa “ponte” entre a base e o profissional. Nossa expectativas são as melhores possíveis, pois os resultados do ano passado projetam um crescimento ainda melhor para este ano - finalizou o coordenador.
Crédito: ManuCorrêatrabalhacomatransiçãodosjovensparaoprofissional(Foto:Divulgação/SãoJosé-RS

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