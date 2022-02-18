Coordenador da base do São José-RS comenta sobre o trabalho na transição de atletas ao profissional

Manu Corrêa, atual coordenador da base do São José-RS, possui um currículo de muita experiência no futebol. Com passagens por Internacional, conquistando o título do Brasileirão de Aspirantes em 2019, Porto Alegre FC-RS e pelo próprio EC São José-RS, o profissional agora atua no desenvolvimento de na transição de jogadores do clube gaúcho para a equipe profissional, Manu comentou as fases deste processo.- Esse processo de transição é de vital importância para o clube, ainda mais nos tempos de hoje onde as dificuldades de se montar um elenco são ainda maiores. Os jogadores da base acabam se tornando peças importantes para a construção da equipe profissional.