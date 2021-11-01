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Convocado por Tite, Raphinha marca golaço e comenta vitória do Leeds na Premier League

Meia-atacante retornou aos gramados depois de pancada no tornozelo e foi um dos destaques do time inglês no triunfo de 2 a 1 sobre o Norwich
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 08:11

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:11

Crédito: Raphinha foi um dos destaques da vitória do Leeds na Premier League (Divulgação/Leeds United
Após ter sido chamado para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Raphinha voltou a brilhar em campo e foi fundamental para a primeira vitória do Leeds United fora de casa na Premier League. Recuperado de pancada no tornozelo esquerdo, sofrida na partida contra o Wolverhampton, o camisa 10 teve grande atuação e fez um golaço, que abriu caminho para o triunfo de 2 a 1 sobre o Norwich, no último domingo.O quarto tento de Raphinha, em nove jogos na atual edição do Campeonato Inglês, foi anotado aos 10 minutos da etapa final. O brasileiro recebeu bom passe de Daniel James na direita, invadiu a área, passou por três adversários e tocou com categoria para tirar do goleiro. Dois minutos depois, o Norwich chegou a igualar o marcador, mas, na sequência, Rodrigo Moreno recolocou os Pavões Brancos em vantagem e deu números finais ao confronto.
> Veja a tabela da Premier League
- Sabemos que não foi a nossa melhor partida, mas o importante eram os três pontos e a gente conseguiu. Precisávamos dessa vitória e reagimos rápido logo depois do gol de empate. Neste início de temporada, nosso elenco vem sofrendo com lesões, mas tenho certeza de que esse resultado nos dará moral pra emplacarmos uma série boa daqui para frente. Confio muito na força da nossa equipe e provamos nossa qualidade na temporada passada - e acrescentou:
- Estou vivendo um momento especial na carreira. Conseguindo fazer bons jogos pelo Leeds e começando a percorrer meu caminho na Seleção. Antes de me apresentar à comissão técnica do Brasil, para os jogos contra Argentina e Colômbia, tenho mais um compromisso aqui pelo Leeds e estou focado. Vamos trabalhar forte para dar continuidade nas vitórias - completou.
Com o resultado, o Leeds chegou aos 10 pontos e ficou na 17ª posição na tabela de classificação. Já os donos da casa, com apenas dois, estão na lanterna. O time comandado por Marcelo Bielsa volta a jogar agora no próximo domingo, sete de novembro, contra o Leicester, no Elland Road.

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