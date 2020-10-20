Convocado pela Seleção sub-17 e com novo contrato no Bahia, Gabriel vive sonho

Gabriel de Souza, goleiro do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Goleiro das categorias de base do Bahia e que assinou seu primeiro contrato como profissional no mês de agosto, o capixaba Gabriel de Souza, 16 anos, foi convocado para Seleção Brasileira sub-17 na noite desta terça-feira (19). Vivendo um momento especial em sua carreira, o jogador, que é natural de Vila Velha , não esquece que também superou difíceis obstáculos em sua vida pessoal para alcançar suas conquistas.

"Como meu pai era fã de futebol, eu tenho certeza que, de onde ele estiver, me ajuda muito. Meu pai é minha maior inspiração. Doeu muito, mas hoje eu tô aqui pra realizar meu sonho e o dele", afirmou Gabriel, que perdeu o pai Sebastião em um acidente doméstico em 2013, quando tinha 9 anos, mas que teve nele o incentivo para seguir no esporte.

Sebastião, pai de Gabriel e de John, de 27 anos, irmão do goleiro sempre incentivou que os filhos assistissem aos jogos e fossem aos estádios. Por isso, Gabriel começou a dar os primeiros passos no futebol jogando futsal na escola e em campos do bairro. Aos 10 anos, já sem o pai presente, foi convidado a jogar no Projeto Jovens com Futuro (PROJOF). Foi lá que a carreira de Gabriel começou a tomar o rumo que lhe deu sucesso.

Em uma viagem À Alfredo Chaves, Região Sul do Espírito Santo, o projeto não pôde contar com seus goleiros. A decisão do treinador foi clara: "Gabriel vai pro gol, é o mais durão jogando na linha. "Eu gostava era de fazer gol, comemorar. No começo foi estranho, não é fácil ser goleiro", conta Gabriel que viu tudo mudar a partir daquele momento.

O destaque como goleiro chamou a atenção de vários olheiros. A oportunidade maior veio mesmo do Bahia. Um coordenador da base do clube convidou Gabriel para um torneio organizado pelo Tricolor. O capixaba pensou, então, que seria o goleiro do Tricolor de Aço na competição. Chegando lá, foi designado para ser arqueiro de uma escolinha que não havia levado goleiros.

"Fiquei chateado demais quando aconteceu isso. Pensei em voltar na hora para Vila Velha. Achei que as coisas não fossem acontecer, mas acabou que foi o melhor", disse o goleiro que acabou se beneficiando da situação já que o time da escolinha, desorganizado, deu espaço para os adversários atacarem. Gabriel se destacou com várias boas atuações no campeonato, inclusive num 0 a 0 contra o próprio Bahia, e acabou sendo eleito o melhor goleiro do torneio.

A coordenação de base do Tricolor da Boa Terra se impressionou com o goleiro e, como não podia levá-lo ao alojamento do clube por ter menos de 14 anos, o convidou a ir ao Bahia uma vez por mês para treinamentos, com a promessa de integrá-lo assim que completasse 14 anos.

Durante esse período de treinos no Bahia, o Flamengo se interessou pelo arqueiro, que vinha se destacando nos jogos realizados pelo Tricolor. Após 15 dias de treinos no Rio de Janeiro, o clube carioca entregou documentos para a família e os empresários de Gabriel e comunicou que contava com os serviços do jovem. Com as duas propostas em mãos, Gabriel optou pelo Bahia.

O goleiro capixaba Gabriel de Souza acumula passagens pelas seleções de base do Brasil Crédito: Arquivo Pessoal

"Foi um período de testes muito confuso no Flamengo. No Rio, eu ia ficar de lado. O Bahia me encheu os olhos, tinha um projeto de carreira pra mim, eu ia conseguir mostrar meu trabalho." Assim que completou 14 anos, Gabriel Gonçalves foi integrado à categoria sub-15 do Tricolor e continuou a encantar nos campeonatos que disputava. Na Copa Brasileirinho de 2018, o Bahia enfrentou o Flamengo nas quartas-de-final e o capixaba foi decisivo.

O empate em 0 a 0 no tempo normal levou o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do capixaba, que defendeu três pênaltis e, de quebra, ainda converteu a última cobrança e classificou o Tricolor. O goleiro foi eleito o melhor da posição na competição.

A projeção da carreira de Gabriel, para ele e para o Bahia, é otimista. Com 16 anos, contrato profissional assinado e estabelecido em Salvador, é o atleta mais novo do sub-17 do Tricolor de Aço e capitão do time no Brasileirão Sub-17.

Perder o pai cedo, estar só com a mãe em outro estado e jogar em uma posição diferente da que estava acostumado desde criança são desafios que não assustam Gabriel Gonçalves. "Quando eu vi que podia lutar por esses sonhos, vi que podia realmente acontecer, nada me assustou não. Um passo de cada vez. Gosto de servir de inspiração para quem tá no Espírito Santo, para quem tá começando, se você pode sonhar, você pode realizar", declarou.