Convocado pela Seleção Brasileira, Daniel Alves desfalcará o São Paulo em jogos importantes

Crédito: PEDRO PARDO / AFP

Nesta sexta-feira (13), o treinador da Seleção Brasileira anunciou a convocação para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A lista conta com o lateral Daniel Alves, do São Paulo. Convocado para defender a seleção em setembro, o camisa 10 desfalcará o Tricolor em jogos importantes da Copa do Brasil e do Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Os jogadores convocados se apresentam para a seleção no dia 29 de agosto, em São Paulo e viajam para o Chile no dia 1º de setembro. Com isso, Daniel Alves ficará de fora dos planos do Tricolor por, pelo menos, 12 dias.

No período em que defenderá a Seleção Brasileira, Daniel Alves será mais um desfalque para Hernán Crespo nos seguintes jogos:

- Fortaleza x São Paulo - 01/09 - Quartas de final da Copa do Brasil (volta)-São Paulo x América MG - 04/09 - 19ª rodada do Brasileirão

Caso se classifique para as semifinais da Copa do Brasil, Daniel Alves deve ficar de fora, também, do primeiro jogo do confronto, previsto para o dia 8 de setembro. O camisa 10 também é dúvida para a partida contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, pela 20ª rodada do Brasileirão.Pela Seleção Brasileira, Daniel enfrentará o Chile, no dia 2 de setembro, a Argentina no dia 5 de setembro e o Peru, no dia 9 de setembro.

Recentemente, o lateral se envolveu em polêmicas com o clube justamente por defender a Seleção Olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde conquistou o ouro, mas desfalcou o Tricolor em partidas importantes da Copa do Brasil e da Libertadores.