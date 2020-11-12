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Convocado para Seleção Olímpica, Danilo Pereira é sensação e artilheiro no Campeonato Holandês

Atacante do Twente vive grande momento na Holanda e foi convocado por André Jardine...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:17
Crédito: Divulgação/Twente
Convocado por André Jardine para substituir o lesionado Antony, do Ajax, na Seleção Olímpica, o atacante Danilo Pereira vive boa fase atuando no Twente, da Holanda. Sensação do Campeonato Holandês, o jogador é o artilheiro com oito gols marcados em oito jogos disputados com a camisa dos Tukkers. Com 21 anos de idade, o atleta encara essa como a oportunidade de sua vida.
- Todo jogador sonha com a Seleção Brasileira. E fico contente de estar sendo observado. Estar aqui é consequência do que produzo com o meu time. Estou tendo esse início de temporada fantástico no Twente. Tenho a impressão que é só o começo. Sei que posso evoluir ainda mais. Vou dar tudo de mim nos treinos, tentar aprender o máximo possível nas atividades. A competitividade é alta, mas sei que posso conquistar meu espaço - disse Danilo.
Com facilidade para atuar nas três funções do ataque, Danilo tem participação direta em 12 gols neste começo de temporada - contando gols e assistências. O atacante, com passagens pelas categorias de base do Santos, precisa de apenas 52 minutos para participar de uma bola na rede a favor do Twente.
- O mais importante, além desses números, é que estou ajudando o time. Lógico que atacante gosta de fazer gols, mas artilharia não é o mais importante. O objetivo é fazer com que o Twente vença os jogos, seja comigo fazendo os gols ou dando os passes. Quero levar esse mesmo pensamento aqui para a minha passagem pela Seleção. Pensando e agindo assim, acredito que serei lembrado outras vezes e ajudarei o time a conquistar mais uma medalha, se Deus quiser - concluiu o atacante, que pertence ao Ajax e está emprestado ao Twente.

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