Convocado para a Seleção: veja os jogos que Daniel Alves vai ser desfalque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo já sabe que Daniel Alves será desfalque do time nas próximas semanas. isso porque o camisa dez foi convocado pelo técnico Tite para jogar as Eliminatórias Sul-Americanas pela Seleção Brasileira, contra Equador, no dia 4 de junho, e contra o Paraguai, no dia 8.

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A apresentação dos convocados acontecerá no dia 27 de maio. Sendo assim, Dani já sabe que não joga pelo São Paulo as duas primeiras rodadas do Brasileirão. O Tricolor recebe o Fluminense no dia 29 de maio e visita o Atlético-GO no dia 5 de junho.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Além disso, o jogador também será desfalque na Copa do Brasil, competição em que o São Paulo joga diante do 4 de julho-PI. Os duelos estão marcados para acontecerem nos dias 1º e 8 de junho, pela terceira fase da competição.

Para piorar, ele pode ser desfalque até na final do Campeonato Paulista. Isso ocorre porque as datas dos dois jogos da final ainda estão sendo definidas. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a FPF pode alterar o segundo jogo das finais para o dia 30 de maio. Até o momento, os jogos estão marcados para acontecerem nos dias 19 e 23 de maio. Na segunda hipótese. o primeiro jogo aconteceria no dia 23 e a grande decisão no dia 30. Em entrevista coletiva, o técnico Tite explicou os motivos de ter chamado novamente o lateral de 38 anos.

- Ele é de alto nível, tem longevidade da carreira, tem o bom momento e o histórico dentro da Seleção. Principalmente quando se tem jogos de eliminatórias, procuramos aspecto físico e técnico na sua plenitude. Temos a felicidade de ver o Dani jogando em alto nível - explicou o comandante.