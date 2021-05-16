Convocado para a Seleção Olímpica, Evanilson marca pelo Porto B na fuga da equipe contra o rebaixamento

Crédito: Twitter Oficial do Porto

Os últimos dias foram importantes para o atacante Evanilson. Na sexta-feira, viu seu nome na lista de convocados pelo técnico André Jardine para os últimos amistosos da Seleção Olímpica antes da relação final para as Olimpíadas de Tóquio. No sábado, esteve no banco de reservas na vitória do Porto sobre o Rio Ave e, neste domingo (16/05), entrou em campo pelo Porto B, marcou dois gols e ajudou a equipe a vencer o Feirense por 4 a 2. Com o resultado, a equipe chegou aos 32 pontos e subiu para a 15ª posição na tabela, saindo da zona de rebaixamento faltando apenas uma rodada para o final do campeonato. A última partida do Porto B será o clássico contra o Benfica B, na próxima quarta-feira (19/05), às 12h (horário de Brasília).

A partida era dramática para o Porto B. A equipe entrou em campo na zona de rebaixamento, contra o Feirense, que ocupa a 4ª colocação da tabela e ainda tinha chances de conseguir o acesso para a elite portuguesa. Por isso, se reforçou com o atacante Evanilson. O jogo foi muito movimentado, e na primeira etapa o Porto conseguiu abrir a vantagem de 2 a 0, com gols de Vieira e Evanilson, de pênalti. Logo no início do segundo tempo, aos oito minutos, Carraca aumentou para o time da casa. Aos 30, Platiny descontou para o Feirense, mas nem deu tempo para ensaiar uma reação pois, no minuto seguinte, Evanilson apareceu novamente para marcar o quarto gol do Porto. Aos 38 minutos, Fabrício fez mais um para o Feirense e deu números finais à partida.Evanilson falou sobre a convocação para a Seleção Olímpica e os seus gols pelo Porto B, que agora são cinco.