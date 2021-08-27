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Convocado para a Seleção, Miranda será desfalque em semana de treinos no São Paulo

Defensor foi chamado por Tite para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no começo de setembro. Capitão do Tricolor ficará fora de treinamentos...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 15:16
Crédito: Divulgação/Libertadores
O São Paulo não contará com o zagueiro Miranda nas próximas semanas. O defensor foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, diante de Chile, Argentina e Peru, no começo de setembro, devido as restrições impostas pela Premier League, que não liberou jogadores de países da América do Sul. Sendo assim, o capitão do Tricolor não participará da semana de treinamentos que a equipe de Hernán Crespo terá. Isso porque o São Paulo, depois do jogo contra o Juventude, neste domingo, fora de casa, só joga no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, fora de casa.
As partidas contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e a volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fortaleza, foram adiadas por conta da Data-Fifa. Crespo, então, treinará a equipe por praticamente 15 dias nesse intervalo, onde ele espera recuperar os jogadores lesionados, como Welington , Arboleda e Marquinhos.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROVale ressaltar que Miranda, de 36 anos, vem de uma sequência grande de jogos. Contra o Fortaleza, na última quarta-feira, ele completou 11º jogo consecutivo. Nesse período, ele foi substituído apenas uma vez, atuando os 90 minutos em todos os outros jogos.
Vivendo bom momento, o defensor já disputou 27 partidas desde o retorno ao São Paulo nessa temporada, perdendo apenas cinco. Além disso, foram 12 jogos que o Tricolor não levou gols com ele como titular. A última convocação de Miranda aconteceu há dois anos, pouco antes de se transferir para o futebol chinês.

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