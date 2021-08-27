Convocado para a Seleção, Miranda será desfalque em semana de treinos no São Paulo

Crédito: Divulgação/Libertadores

O São Paulo não contará com o zagueiro Miranda nas próximas semanas. O defensor foi convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, diante de Chile, Argentina e Peru, no começo de setembro, devido as restrições impostas pela Premier League, que não liberou jogadores de países da América do Sul. Sendo assim, o capitão do Tricolor não participará da semana de treinamentos que a equipe de Hernán Crespo terá. Isso porque o São Paulo, depois do jogo contra o Juventude, neste domingo, fora de casa, só joga no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, fora de casa.

As partidas contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e a volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fortaleza, foram adiadas por conta da Data-Fifa. Crespo, então, treinará a equipe por praticamente 15 dias nesse intervalo, onde ele espera recuperar os jogadores lesionados, como Welington , Arboleda e Marquinhos.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROVale ressaltar que Miranda, de 36 anos, vem de uma sequência grande de jogos. Contra o Fortaleza, na última quarta-feira, ele completou 11º jogo consecutivo. Nesse período, ele foi substituído apenas uma vez, atuando os 90 minutos em todos os outros jogos.