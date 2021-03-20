futebol

Convocado para a Itália! Relembre a passagem de Toloi no São Paulo

Zagueiro jogou no Tricolor entre 2012 e 2015, fazendo mais de 130 partidas, vencendo a Copa Sul-Americana diante do Tigre, último título do clube do Morumbi...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 12:01

Crédito: Reginaldo Castro
O zagueiro Rafael Toloi foi convocado para a seleção italiana para o início das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. O ítalo-brasileiro, atualmente na Atalanta, teve uma boa passagem pelo São Paulo.
Revelado no Goiás, Toloi foi comprado pelo Tricolor em 2012, após tentativas frustradas do São Paulo de trazê-lo em temporadas anteriores. Logo que chegou, assumiu a camisa três da equipe de Ney Franco e começou a ter boas atuações.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA E a estreia do jogador no clube foi justamente contra um rival paulista. Na Arena Barueri, Toloi foi titular no empate diante do Palmeiras em 1 a 1, pelo Brasileiro de 2012. Desde então, ele assumiu a condição de titular e não saiu mais da equipe, fazendo até mesmo gols importantes principalmente cobrando folga. Em 2015, o São Paulo vendeu o zagueiro para a Atalanta, da Itália, por 3,5 milhões de euros (pouco menos de 14 milhões de reais à época). Rafael Toloi se despediu do São Paulo tendo disputado 133 partidas e marcou seis gols. Integrou o elenco que conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2012, entrando na seleção da competição
- É uma sensação incrível. Tem sido a realização de um sonho e estou muito feliz de ter essa oportunidade em defender a seleção italiana. Trabalhei muito para alcançar esse objetivo de ser convocado. Acho que a convocação é um reconhecimento do que eu tenho feito nas últimas temporadas pela Atalanta e fico grato por todos que me ajudaram de alguma forma - disse Toloi, ao saber da convocação.
Rafael Toloi no São Paulo Jogos: 133Gols: 6Títulos: Copa Sul-Americana 2012 e Eusebio Cup 2013

