Convocado para a Copa América, Arboleda deve ficar fora de, pelo menos, cinco jogos pelo São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o início da Copa América no dia 13 de junho, o São Paulo não contará com o zagueiro Arboleda até, no mínimo, o fim do mês, devido à sua convocação para defender a seleção equatoriana no torneio. Com isso, Bruno Alves deve seguir sendo o titular da posição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Arboleda já desfalca o time há duas semanas, desde o dia 28 de maio, quando foi afastado do elenco após ser flagrado em um abalada clandestina, fazendo com que o atleta cumprisse período de isolamento e, ainda, pagasse uma multa para o clube por quebrar o protocolo de saúde contra a Covid-19.

Logo após o período afastado cumprindo isolamento, Arboleda não chegou a reintegrar o elenco são-paulino, pois foi convocado pela seleção equatoriana para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enfrentando o Brasil no dia 4 de junho e o Peru no dia 8.

Agora, com as rodadas das Eliminatórias jogadas, o atleta novamente recebeu uma convocação para a seleção, dessa vez para disputar a Copa América, que acontece do dia 13 de junho até o dia 10 de julho. No melhor dos casos para o São Paulo, Arboleda voltaria a integrar o elenco somente no dia 28 de junho, após a última rodada da fase de grupos.

Assim, o São Paulo deve encarar, pelo menos, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro sem contar com o equatoriano, abrindo espaço para que Bruno Alves siga entre os titulares.

Neste período sem Arboleda, o Tricolor perdeu três das quatro partidas disputadas, sendo duas delas pelo Brasileirão, onde o time ainda não alcançou nenhuma vitória, empatando por 0 a 0 contra o Fluminense e por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense.

Nas últimas quatro partidas em que foi titular na ausência de Arboleda, Bruno Alves marcou um gol na goleada por 9 a 1 diante do 4 de Julho.As partidas que Arboleda certamente ficará de fora são:- Atlético MG x São Paulo - 13/06/2021 - Mineirão- São Paulo x Chapecoense - 16/06/2021 - Morumbi- Santos x São Paulo - 19/06/2021 - Vila Belmiro- São Paulo x Cuiabá - 23/06/2021 - Morumbi- Ceará x São Paulo - 27/06/2021 - Castelão