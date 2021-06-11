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Convocado para a Copa América, Arboleda deve ficar fora de, pelo menos, cinco jogos pelo São Paulo

Zagueiro já foi desfalque nos últimos quatro jogos, sendo substituído por Bruno Alves...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com o início da Copa América no dia 13 de junho, o São Paulo não contará com o zagueiro Arboleda até, no mínimo, o fim do mês, devido à sua convocação para defender a seleção equatoriana no torneio. Com isso, Bruno Alves deve seguir sendo o titular da posição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Arboleda já desfalca o time há duas semanas, desde o dia 28 de maio, quando foi afastado do elenco após ser flagrado em um abalada clandestina, fazendo com que o atleta cumprisse período de isolamento e, ainda, pagasse uma multa para o clube por quebrar o protocolo de saúde contra a Covid-19.
Logo após o período afastado cumprindo isolamento, Arboleda não chegou a reintegrar o elenco são-paulino, pois foi convocado pela seleção equatoriana para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enfrentando o Brasil no dia 4 de junho e o Peru no dia 8.
Agora, com as rodadas das Eliminatórias jogadas, o atleta novamente recebeu uma convocação para a seleção, dessa vez para disputar a Copa América, que acontece do dia 13 de junho até o dia 10 de julho. No melhor dos casos para o São Paulo, Arboleda voltaria a integrar o elenco somente no dia 28 de junho, após a última rodada da fase de grupos.
Assim, o São Paulo deve encarar, pelo menos, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro sem contar com o equatoriano, abrindo espaço para que Bruno Alves siga entre os titulares.
Neste período sem Arboleda, o Tricolor perdeu três das quatro partidas disputadas, sendo duas delas pelo Brasileirão, onde o time ainda não alcançou nenhuma vitória, empatando por 0 a 0 contra o Fluminense e por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense.
Nas últimas quatro partidas em que foi titular na ausência de Arboleda, Bruno Alves marcou um gol na goleada por 9 a 1 diante do 4 de Julho.As partidas que Arboleda certamente ficará de fora são:- Atlético MG x São Paulo - 13/06/2021 - Mineirão- São Paulo x Chapecoense - 16/06/2021 - Morumbi- Santos x São Paulo - 19/06/2021 - Vila Belmiro- São Paulo x Cuiabá - 23/06/2021 - Morumbi- Ceará x São Paulo - 27/06/2021 - Castelão
No momento, o São Paulo se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (13), às 16h. O time ainda busca uma vitória no torneio e tem pela frente um forte adversário.

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