Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Convocada para Seleção Brasileira, Aline Reis é eleita uma das dez melhores goleiras da Espanha
futebol

Convocada para Seleção Brasileira, Aline Reis é eleita uma das dez melhores goleiras da Espanha

Campeã da Copa América em 2018 e presente na Copa do Mundo em 2019, Aline defende o Granadilla, de Tenerife, na Espanha desde 2018...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 20:15
Crédito: Quality Sport Images
Convocada pela técnica Pia Sundhage, da Seleção Brasileira, para os amistosos contra Rússia e Canadá, em Cartagena, na Espanha, nos dias 11 e 14 de junho, a goleira Aline Reis, do Granadilla, foi eleita uma das dez melhores goleiras do país pelo Portal AS.
> Guardiola 'confirma' Agüero no Barcelona: 'Vai jogar com Messi'
Campeã da Copa América em 2018 e presente na Copa do Mundo em 2019, Aline defende o Granadilla, de Tenerife, na Espanha desde 2018. Ela ganhou destaque entre as dez melhores goleiras do país em um apontamento feito por um dos maiores portais de futebol do país.- Estou muito feliz. Amo muito meus colegas. Admiro como eles são guerreiros e é um prazer compartilhar o campo com eles. A diretoria sempre me tratou com respeito. Confio em nossa equipe técnica e em sua competência. Como um clube, temos a ambição de continuar a crescer e voar mais alto. Meu objetivo é continuar contribuindo com essa bela história - disse Aline, em abril
Segundo a publicação, Aline é uma das principais peças no ano que a equipe da ilha de Tenerife vem fazendo. A publicação ainda destacou que a goleira vive uma espécie de "segunda juventude".
Nesta temporada, foram 30 partidas com a camisa do time das Ilhas Canárias. Assim, ela se tornou a jogadora com o maior número de jogos na liga espanhola feminina neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados