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Convocação para Portugal e elogios de Ceni: conheça Moreira, lateral que estreou nos profissionais do São Paulo

Jogador de apenas 17 anos foi titular do Tricolor na vitória sobre o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema e recebeu elogios do técnico do clube do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 14:30

Publicado em 01 de Março de 2022 às 14:30

A vitória do São Paulo sobre o Água Santa, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, foi especial para o lateral-direito Moreira, de apenas 17 anos. Ele estreou pelos profissionais já como titular do Tricolor e foi bem, recebendo elogios do técnico Rogério Ceni. Moreira atua como lateral esquerdo e direito e também pode atuar no meio de campo. Ele vinha sendo utilizado mais no sub-17, mas também já reforçou o sub-20, sendo comandado pelo técnico Alex. Ele tem avó materna portuguesa, por isso conseguiu obter a dupla nacionalidade, inclusive já defendeu a seleção de Portugal sub-18, quando jogou o Torneio de Limoges, na França, um dos mais conhecidos campeonatos de base no mundo.
- Foi um sonho estrear, porque sempre mantive o foco de realizar este objetivo com a camisa do São Paulo. Só posso agradecer ao torcedor, pelo apoio, e ao São Paulo, que é um clube maravilhoso. Quando o Rogério retornou ao clube, no ano passado, ele foi acompanhar alguns jogos da base. Ele gostou do meu trabalho, e mantive o foco até receber esta oportunidade no time principal. Ele entende muito de futebol. Agradeço pela confiança - disse o jogador. Na temporada passada, Moreira atuou em 25 jogos, alternando entre as equipes sub-17 e sub-20 do São Paulo. Em entrevista ao L!, o jogador falou sobre o seu momento na ocasião. O jogador recebeu elogios do técnico Rogério Ceni após a vitória em Diadema.
- O Moreira me impressionou porque é um jogador equilibrado, sabe defender e atacar bem, ambidestro, inteligentíssimo, menino que tem desejo de vencer, gosta de treinar, de escutar, de aprender. Para um garoto de 17 anos, elogiável a postura dele dentro de campo - disse Ceni.
Crédito: MoreiraestreoucomoprofissionalefoibemnavitóriadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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