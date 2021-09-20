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futebol

Convivência com Formiga e momento no São Paulo: Jaqueline fala ao L!

Em papo exclusivo, atacante do Tricolor comentou relação com a volante, ícone do futebol feminino e também sobre a sua fase no clube, onde concorreu ao gol mais bonito do ano...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 12:00
Crédito: Staff Images Woman
A equipe feminina do São Paulo segue a sua preparação para voltar a disputar o Campeonato Paulista. Em busca de continuar o bom momento na temporada, o clube do Morumbi conta com a atacante Jaqueline, um dos destaques do time. Em entrevista ao L!, a jogadora de 21 anos, com passagem pela Seleção Brasileira, falou sobre o seu momento no Tricolor, onde chegou a concorrer ao gol mais bonito da temporada, tanto do futebol masculino quanto do feminino.
- Fico muito feliz e receber esse reconhecimento e espero que muitas outras vezes possa estar concorrendo - afirmou a jogadora. Com 18 jogos, Jaqueline já deixou sua marca sete vezes, sendo a artilheira do time no Campeonato Paulista. Ela comentou sobre o seu bom momento.
- Os gols vem saindo através do grande trabalho da equipe e fico muito feliz por estar colaborando com gols, mais o importante é sempre sairmos vitoriosas - comentou Jaqueline. Por fim, a atacante relatou como é a experiência de jogar ao lado da volante Formiga, ícone do futebol feminino e mundial. Para Jaqueline, o aprendizado com a veterana pode ser fundamental para a sequência da equipe.
- É uma sensação maravilhosa dividir o campo com ela, por tudo que ela representa no futebol feminino, ela vem agregando muito em nossa equipe e muito mais vai colaborar e vamos colher bons frutos....e o dia a dia com ela é sempre de aprendizado e espero levantar taças juntas - finalizou.
O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (23), às 11h, contra o Nacional, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor está na terceira colocação, com 12 pontos conquistados.

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