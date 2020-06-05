Conversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semana

As primeiras conversas entre Barcelona e Messi para acertarem uma renovação contratual devem acontecer a partir da próxima semana, de acordo com o programa “El Partidazo”. O argentino de 32 anos tem contrato até 2021, mas o clube já demonstrou interesse em manter o camisa 10 para que ele se aposente com a camisa blaugrana.
Os primeiros contatos não devem ir diretamente ao ponto da extensão de vínculo do craque com a equipe, mas eles serão uma prévia do que acontecerá no futuro. A situação de crise por conta da pandemia do coronavírus também ajuda a tornar o cenário mais obscuro. Além disso, é possível que um acerto entre as partes só ocorra ao final da temporada.
Após informações a respeito de que Messi não exerceu a cláusula de saída do Barça no final de maio, fontes indicam que a data para esta decisão expira somente no próximo dia 10. No entanto, Messi não tem a intenção de deixar a equipe neste momento, pois está feliz no time e na cidade em que se formou como profissional.E MAIS:Cavani pode condicionar ida de Lautaro Martínez para o BarçaBayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai HavertzApós nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direitaApós apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichados E MAIS: