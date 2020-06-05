Conversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semana

Crédito: Messi jogou a carreira profissional toda no Barcelona e clube quer que craque se aposente na Catalunha (AFP

As primeiras conversas entre Barcelona e Messi para acertarem uma renovação contratual devem acontecer a partir da próxima semana, de acordo com o programa “El Partidazo”. O argentino de 32 anos tem contrato até 2021, mas o clube já demonstrou interesse em manter o camisa 10 para que ele se aposente com a camisa blaugrana.

Os primeiros contatos não devem ir diretamente ao ponto da extensão de vínculo do craque com a equipe, mas eles serão uma prévia do que acontecerá no futuro. A situação de crise por conta da pandemia do coronavírus também ajuda a tornar o cenário mais obscuro. Além disso, é possível que um acerto entre as partes só ocorra ao final da temporada.