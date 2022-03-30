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Conversas entre Grêmio e Elkeson avançam e jogador fica mais perto de reforçar o clube

Segundo portal, partes evoluíram na conversa para transferência...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 10:34
As tratativas para a possível chegada do atacante Elkeson ao Grêmio teve avanço significativo, de acordo com informação publicada pelo 'ge'. Isso porque o Tricolor teria efetivado uma proposta para contar com o brasileiro naturalizado chinês em termos que são mantidos em sigilo. >O melhor conteúdo esportivo também está no TikTokPor ora, a postura do clube gaúcho será de aguardar a manifestação do staff do atleta de 32 anos de idade para saber se é válida a continuidade das conversas ou mesmo se os termos apresentados fogem muito das pretensões do Tricolor, restrito no aspecto financeiro pelo orçamento mais apertado do que em temporadas anteriores.
Um dos elementos que favorece a chegada a um acordo é o fato de que o tricolor não precisaria pagar qualquer taxa de transferência, já que Elkeson se desvinculou do Guangzhou Evergrande-CHN em dezembro do ano passado. Assim, seria necessário apenas o acerto de temas contratuais.
Outro ponto que indica a chegada de um atacante ao plantel é Diego Churín. O argentino já tinha oportunidades mais raras nas recentes direções de equipe dadas por Vagner Mancini e, atualmente, por Roger Machado.
Porém, a polêmica que o envolveu na concentração da equipe em Ribeirão Preto após a queda na Copa do Brasil deixou sua permanência praticamente inviabilizada. Não à toa, o Atlético-GO estaria conversando com o Grêmio para obter o atleta por empréstimo.
Crédito: ElkesonpoderefoçaroGrêmio(FOTO:Divulgação

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