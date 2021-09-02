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futebol

Conversa com Crespo e exames: o primeiro dia de Calleri no São Paulo

Após chegar na capital paulista, atacante argentino foi ao CT da Barra Funda, onde passou pelos primeiros exames, conheceu o elenco e bateu papo com o técnico do Tricolor...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 13:20
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O atacante Jonathan Calleri definitivamente começou a sua rotina como jogador do São Paulo. Após chegar na capital paulista no começo dessa manhã de quinta-feira (2), ele foi ao CT da Barra Funda. No centro de treinamento, Calleri realizou os primeiros exames médicos e também teve o primeiro contato com os companheiros e com o treinador Hernán Crespo.
Além disso, em imagens divulgadas pelo clube, Callleri correu em volta do gramado, realizando os primeiros trabalhos com a camisa são-paulina, que defendeu em 2016, quando marcou 16 gols em 31 jogos e foi destaque na campanha do time semifinalista da Libertadores de 2016. Vale destacar que o argentino não atua há quatro meses e precisará readquirir a melhor forma física para estar à disposição da comissão técnica. Ele deve começar a trabalhar no campo na semana que vem.

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