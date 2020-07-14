Contratos renovados de Luan Polli e Sander são publicados no BID da CBF

Crédito: Williams Aguiar/Sport

Dois jogadores que tiveram participação constante na equipe do Sport desde o ano de 2019, o goleiro Luan Polli e o lateral-esquerdo Sander tiveram seus acordos prolongados pelo clube em situação oficializada na noite da última segunda-feira (14) pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar do trâmite burocrático ter se concluído no início da semana, em declaração ao 'Jornal do Commercio', o executivo de futebol do Leão da Ilha, Lucas Drubscky, afirmou que os contratos dos dois atletas já estavam acertados com as atuais bases antes mesmo de deflagração da pandemia.

Nos novos acordos, Sander tem contrato com a equipe de Recife até dezembro de 2021 tendo um acréscimo salarial na casa dos 56% dentro do que seria recebido em carteira.

Luan Polli, agora com vínculo até dezembro de 2022, teve também seus vencimentos dobrados no regime de CLT segundo informações apuradas pelo Futebol Latino.