Contratos de Luiz Fernando e Marcinho com o Botafogo são reativados na CBF

O Botafogo vai contar com dois 'reforços caseiros' para o começo da temporada 2022. Os contratos de Luiz Fernando e Marcinho foram reativados nos registros da CBF neste sábado, primeiro dia do ano novo, e a dupla voltou a oficialmente ter vínculo com o Alvinegro.+ Ano Novo! 17 jogadores chegam ao fim de contrato com o Botafogo na virada de 2022

Luiz Fernando e Marcinho estiveram emprestados na última temporada - em Grêmio e Vitória, respectivamente. Os dois, vale ressaltar, ainda não têm futuro garantido no Botafogo, que avalia o futuro da dupla.

O primeiro até agrada o treinador Enderson Moreira, mas tem um dos maiores salários do elenco - vale ressaltar que ele foi contratado na gestão passada, em outra realidade. Mesmo estando nos planos iniciais, o Alvinegro não descarta negociá-lo se uma proposta aparecer.

Marcinho, por outro lado, deve ter o futuro longe do Estádio Nilton Santos. A avaliação interna é de que o atacante deve ser novamente emprestado ou até mesmo buscar uma rescisão de contrato.

A equipe comandada por Enderson Moreira se reapresenta para o começo da pré-temporada nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. A dupla estará entre os jogadores presentes.