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Contrato de R$ 87 milhões e rescisão por rebaixamento: veja detalhes do patrocínio máster do São Paulo

Acordo selado entre o Tricolor e a Sportsbet.io tem duração até dezembro de 2024 e prevê pagamentos por desempenho do clube, além de dois caminhos de revogação...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 20:15
Crédito: Reprodução/ Twitter @Sportsbet.io
O contrato de patrocínio máster do São Paulo com a Sportsbet.io prevê o valor de R$ 87 milhões fixos aos cofres do clube. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Além disso, o acordo entre as partes, assinado até dezembro de 2024, tem dois caminhos para a rescisão entre as partes. Veja todos os detalhes abaixo. Primeiro, vamos as premiações. Além dos R$ 87 milhões fixos, sendo pagos de forma parcelada – R$ 15 milhões em 2021, e parcelas semestrais de R$ 12 milhões nos próximos três anos, o desempenho do Tricolor pode aumentar essa renda com o novo parceiro do clube do Morumbi.
Nessa temporada, a Sporsbet.io, pagará R$ 50 mil se o São Paulo for vice-campeão da Copa do Brasil. Em caso de título, R$ 150 mil serão depositados na conta do clube. A partir de 2022, a Sportsbet.io desembolsará R$ 100 mil pela classificação às quartas de final do torneio, R$ 300 mil pelas semifinais, R$ 600 mil em caso de vice-campeonato e R$ 1,1 milhão se o Tricolor for campeão.O Campeonato Brasileiro também prevê premiações para o São Paulo. A patrocinadora pagará ao São Paulo R$ 50 mil se o time terminar no G4 do Brasileiro e R$ 150 mil em caso de título. A partir de 2022, o Tricolor arrecadará R$ 100 mil se terminar entre os quatro primeiros, R$ 400 mil se for vice-campeão e R$ 900 mil caso erga a taça.
Pela Libertadores o Tricolor receberá neste ano R$ 100 mil reais por ter chegado até as quartas de final. Em caso de classificação para a semifinal, o que não aconteceu, seriam mais R$ 250 mil. Se chegasse na final, R$ 450 mil seriam depositados em caso de vice-campeonato e R$ 700 mil se conquistasse o título continental.
OS CAMINHOS PARA UMA POSSÍVEL RESCISÃODuas são as possibilidades em caso de rescisão entre as partes. A primeira é em caso de rebaixamento do São Paulo, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto no Campeonato Paulista. Outra, seria um comunicado da empresa em junho de 2023, um ano e meio antes do término do vínculo.

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