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Contrato de Nacho Fernández é registrado e o meia está liberado para jogar pelo Atlético-MG

O argentino chegou ao clube mineiro no dia 21 de fevereiro, mas somente nesta sexta-feira, 12 de março, que ganhou condições de jogo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 20:21
Crédito: Nacho já pode atuar pelo Galo, o que deve ocorrer nos próximos dias-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG já pode contar com o meia argentino Nacho Fernández nos jogos da equipe. O Galo registrou o contrato do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF. Para a estreia do atleta, falta apenas ele se condicionar fisicamente, já que está treinando desde fevereiro na Cidade do Galo. Assim, o clube mineiro tem todos os reforços registrados (Dodô e Hulk), e o torcedor poderá os três ao mesmo tempo nos próximos compromissos do time alvinegro pelo Estadual e mais para frente, na Libertadores da América. Nacho custou aos cofres do time mineiro 6 milhões de dólares, que foram pagos ao River Plate, da Argentina. O contrato do meio de campo com o Atlético é por três temporadas. A última partida oficial de Nacho Fernández foi no dia 12 de janeiro, quando o River Plate foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Desde então, ficou inativo e ainda está aprimorando a parte física.

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