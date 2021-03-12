Contrato de Nacho Fernández é registrado e o meia está liberado para jogar pelo Atlético-MG

O Atlético-MG já pode contar com o meia argentino Nacho Fernández nos jogos da equipe. O Galo registrou o contrato do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF. Para a estreia do atleta, falta apenas ele se condicionar fisicamente, já que está treinando desde fevereiro na Cidade do Galo. Assim, o clube mineiro tem todos os reforços registrados (Dodô e Hulk), e o torcedor poderá os três ao mesmo tempo nos próximos compromissos do time alvinegro pelo Estadual e mais para frente, na Libertadores da América. Nacho custou aos cofres do time mineiro 6 milhões de dólares, que foram pagos ao River Plate, da Argentina. O contrato do meio de campo com o Atlético é por três temporadas. A última partida oficial de Nacho Fernández foi no dia 12 de janeiro, quando o River Plate foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Desde então, ficou inativo e ainda está aprimorando a parte física.