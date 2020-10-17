Contrato de Matías Zaracho com o Atlético-MG vai até 2025

O Atlético-MG já havia anunciado a contratação do meia Matías Zaracho, de 22 anos, contratado junto ao Racing, da Argentina, clube que o revelou. O Galo vai gastar 6 milhões de dólares(33 milhões de reais) no jogador. O contrato assinado entre Zaracho e o Galo terá validade até o fim de 2025. O meia comentou sobre sua chegada ao clube mineiro. -Estou muito ansioso, contente por estar neste clube e com muita vontade de começar- afirmou o jogador, que falou de suas características em campo. -Jogo como armador em qualquer posição do meio-campo. Com muita chegada, muito jogo e resistência. Sempre jogando para cima- disse o novo reforço alvinegro. As grandes atuações pelo Racing renderam a Matías uma convocação para a Seleção Argentina principal, em 2019. O meio-campista afirma que não vê a hora de entrar em campo vestindo a camisa alvinegra e revelou ter conversado com o ex-atleticano Tomás Andrade, que lhe passou ótimas referências do clube. -Estou muito Ansioso por começar a jogar e demonstrar dentro do campo. Na Argentina, os torcedores também são apaixonados. Conversei com Tomás Andrade e ele me disse como é o clube, como é a torcida. Me deu referências boas. Estou feliz e esperando começar-concluiu Matías Zaracho. Ficha do jogador Nome completo: Federico Matías Javier Zaracho Data de nascimento: 10 de março de 1998 (22 anos) Naturalidade: Wilde, Argentina Carreira 2017/20: Racing (ARG) 2020: Atlético-MG Títulos 2018/19: Campeonato Argentino 2019: Troféu de Campeões 2020: Torneio Pré-Olímpico Seleção Argentina - Convocações para a Seleção Principal, em 2019, e Seleção Sub-20, em 2017