Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Contrato de Ferreira com o Grêmio é estendido até 2024

Atacante que teve sua saída cogitada diante da nova realidade financeira do clube frisou: 'Sou muito feliz aqui' ...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:39
Enquanto uma das crias do Grêmio tem apenas questões burocráticas para definir sua saída por empréstimo como é o caso de Jean Pyerre, Ferreira teve sua continuidade garantida em contrato pelo clube nesta sexta-feira (28) com o anúncio da renovação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOficialmente, o Imortal não tratou de valores, se limitando a informar que o acordo foi prolongado até 2024. Todavia, segundo apurou o Futebol Latino, houve um reajuste salarial como parte da estratégia de convencimento para o jogador que vinha sendo assediado no mercado.
Após a concretização do negócio, o jogador de 24 anos de idade ressaltou o seu contentamento com o desfecho das conversas, frisando que sempre se sentiu bem no clube e que tinha a vontade de continuar no Grêmio. Clube onde, agora, tem a responsabilidade de usar a camisa 10:
- Estou muito feliz pela renovação e pelo projeto que me foi apresentado. Vamos trabalhar e colocar o Grêmio no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Sou muito feliz aqui e depois do esforço que todos fizeram para que eu ficasse, para mim é uma alegria imensa renovar. Todo jogador sonha em jogar com essa camisa (10). É meu sonho e sempre foi desde pequeno. É a camisa que o Pelé usou. Me sinto honrado em vestir a do Grêmio e agora com o número 10.
Diante da programação montada pelo clube onde os atletas do elenco principal tiveram sua preparação física alongada, a tendência é que Ferreira faça sua estreia na temporada 2022 somente diante do São José, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, no dia 2 de fevereiro.
Crédito: RenanJardim/GrêmioFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados