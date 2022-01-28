Contrato de Ferreira com o Grêmio é estendido até 2024

Enquanto uma das crias do Grêmio tem apenas questões burocráticas para definir sua saída por empréstimo como é o caso de Jean Pyerre, Ferreira teve sua continuidade garantida em contrato pelo clube nesta sexta-feira (28) com o anúncio da renovação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOficialmente, o Imortal não tratou de valores, se limitando a informar que o acordo foi prolongado até 2024. Todavia, segundo apurou o Futebol Latino, houve um reajuste salarial como parte da estratégia de convencimento para o jogador que vinha sendo assediado no mercado.

Após a concretização do negócio, o jogador de 24 anos de idade ressaltou o seu contentamento com o desfecho das conversas, frisando que sempre se sentiu bem no clube e que tinha a vontade de continuar no Grêmio. Clube onde, agora, tem a responsabilidade de usar a camisa 10:

- Estou muito feliz pela renovação e pelo projeto que me foi apresentado. Vamos trabalhar e colocar o Grêmio no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Sou muito feliz aqui e depois do esforço que todos fizeram para que eu ficasse, para mim é uma alegria imensa renovar. Todo jogador sonha em jogar com essa camisa (10). É meu sonho e sempre foi desde pequeno. É a camisa que o Pelé usou. Me sinto honrado em vestir a do Grêmio e agora com o número 10.

Diante da programação montada pelo clube onde os atletas do elenco principal tiveram sua preparação física alongada, a tendência é que Ferreira faça sua estreia na temporada 2022 somente diante do São José, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, no dia 2 de fevereiro.