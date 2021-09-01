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futebol

Contratado, Ximenes confia no elenco do Avaí

Novo executivo de futebol acredita que o grupo do Leão é um dos melhores da Série B...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:05
Crédito: Ximenes vê o Avaí em pé de igualdade com os rivais (Divulgação
Com a saída de Marco Aurélio Cunha, o Avaí foi ao mercado e conseguiu a contratação de Felipe Ximenes, que estava sem clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Experiente, o novo cartola do Leão chegou com os pés no chão em relação a reforços e valorizou o elenco de Claudinei Oliveira.
‘A gente está vivendo uma situação de pandemia no mundo, e boa parte dos clubes estão enfrentando uma queda considerável de receitas. O projeto inicial são os 17 jogos que temos aqui para tentar conduzir o Avaí ao acesso. O clube tem um histórico muito bom de acessos, talvez esse tenha sido um dos principais motivos que me fizeram aceitar o convite. Estou muito confiante, temos uma das melhores equipes do campeonato’, disse.
Calendário
Sem vencer nas últimas rodadas, o Avaí briga para voltar ao G-4 e o desafio é contra o Brusque, fora de casa.

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