Contratado pelo Leverkusen em janeiro, Fosu-Mensah está fora do restante da temporada

Contratado em janeiro pelo Bayer Leverkusen junto ao Manchester United, Timothy Fosu-Mensah está fora da temporada. Em nota oficial, o clube alemão confirmou que o defensor teve uma lesão no ligamento cruzado anterior direito na partida do último final de semana, contra o Freiburg.

- É um golpe duro para Timothy. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para o apoiar e ajudá-lo a voltar mais forte desta difícil situação - disse o diretor esportivo Simon Rolfes.A lesão sofrida pelo holandês exige uma operação. Após isso, Fosu-Mensah começará a trabalhar no centro de treinamento para retornar o mais rápido possível.