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futebol

Contratado pelo Leverkusen em janeiro, Fosu-Mensah está fora do restante da temporada

Holandês sofreu lesão no ligamento cruzado anterior direito na partida contra o Freiburg e terá que operar...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:27
Crédito: Divulgação/Leverkusen
Contratado em janeiro pelo Bayer Leverkusen junto ao Manchester United, Timothy Fosu-Mensah está fora da temporada. Em nota oficial, o clube alemão confirmou que o defensor teve uma lesão no ligamento cruzado anterior direito na partida do último final de semana, contra o Freiburg.
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- É um golpe duro para Timothy. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para o apoiar e ajudá-lo a voltar mais forte desta difícil situação - disse o diretor esportivo Simon Rolfes.A lesão sofrida pelo holandês exige uma operação. Após isso, Fosu-Mensah começará a trabalhar no centro de treinamento para retornar o mais rápido possível.

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