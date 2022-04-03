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futebol

Contratado, Paulo Autuori acompanha os treinos no Internacional

Novo coordenador de futebol compareceu ao CT Parque Gigante para ver a atividade do técnico Alexander Medina...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 13:57
O fim de semana é repleto de novidades para o torcedor do Internacional, que acompanha a equipe se mexer no departamento de futebol.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na última sexta-feira, Paulo Autuori foi nomeado coordenador técnico e, na sequência, Carlos Pena foi anunciado como reforço para a temporada 2022.
No treino de sábado, tanto o novo cartola, como o jogador, compareceram ao gramado do CT Parque Gigante para trabalhar.
Enquanto Carlos Pena conhecia seus novos companheiros, Paulo Autuori observava os trabalhos ao lado do presidente Alessandro Barcellos.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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