Contratado, Paulo Autuori acompanha os treinos no Internacional

O fim de semana é repleto de novidades para o torcedor do Internacional, que acompanha a equipe se mexer no departamento de futebol.

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Na última sexta-feira, Paulo Autuori foi nomeado coordenador técnico e, na sequência, Carlos Pena foi anunciado como reforço para a temporada 2022.

No treino de sábado, tanto o novo cartola, como o jogador, compareceram ao gramado do CT Parque Gigante para trabalhar.

Enquanto Carlos Pena conhecia seus novos companheiros, Paulo Autuori observava os trabalhos ao lado do presidente Alessandro Barcellos.