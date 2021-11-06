Contratado com expectativas, Gabriel ainda busca espaço no São Paulo

Quando Gabriel foi anunciado pelo São Paulo, no dia 30 de agosto, a torcida são-paulina comemorou o final feliz de uma intensa novela, que durou praticamente oito meses entre idas e vindas. No entanto, dois meses após desembarcar no Tricolor, o volante ainda não se firmou no clube. Gabriel estreou no São Paulo contra o Fluminense, dia 12 de setembro, quando entrou no intervalo na derrota por 2 a 1, no Maracanã. Depois, ele foi acionado por Crespo na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-GO, no Morumbi. Após essa partida, Gabriel ficou fora nos empates contra América-MG e Atlético-MG devido ao limite de estrangeiros relacionados.
Ele retornou no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, mas não saiu do banco de reservas na Arena Condá. No clássico contra o Santos, Gabriel atuou por 12 minutos em mais um empate. Já diante do Cuiabá, último duelo do São Paulo sob o comando de Crespo, o uruguaio jogou 26 minutos.
Mesmo com a chegada de Rogério Ceni, Gabriel não conseguiu espaço. Na estreia do treinador, ele não saiu do banco no empate contra o Ceará. O uruguaio foi utilizado por 45 minutos enfrentando o Corinthians, quando o Tricolor venceu por 1 a 0, no Morumbi. Essa foi a única partida que Ceni usou o jogador.
Nos duelos contra o Red Bull Bragantino e Internacional, Gabriel foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas. Nem mesmo a lesão de Luan, concorrente direto na sua posição, fez ele ganhar espaço. Ceni vem preferindo utilizar Liziero como primeiro volante.
VEJA OS JOGOS DE GABRIEL NO SÃO PAULO31/10/2021 - São Paulo 1 X 0 Internacional - Reserva não utilizado24/10/2021 - Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo - Reserva não utilizado18/10/2021 - São Paulo 1 x 0 Corinthians - Jogou 45 minutos14/10/2021 - São Paulo 1 x 1 Ceará - Reserva não utilizado11/10/2021 - Cuiabá 0 x 0 São Paulo - Jogou 26 minutos07/10/2021 - São Paulo 1 x 1 Santos - Jogou 12 minutos03/10/2021 - Chapecoense 1 x 1 São Paulo - Reserva não utilizado19/09/2021 - São Paulo 2 x 1 Atlético-GO - Jogou 17 minutos12/09/2021 - Fluminense 2 x 1 São Paulo - Jogou 45 minutos
Total de minutos sem acréscimos: 145 minutos