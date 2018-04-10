Contratações: Rio Branco anuncia Rael e Darlan para a disputa da Série B

A luta pelo acesso para a elite do futebol estadual continua. Após anunciar Armando Zanata como diretor executivo de futebol, o Rio Branco fechou nesta terça-feira (10) com mais dois reforços: Rael e Darlan, que foram campeões capixabas pelo Serra.
Autor de gols nas duas partidas da final, Rael, de 26 anos, foi eleito o melhor atacante da competição. Agora, a missão do atacante é balançar as redes para ajudar o Brancão a garantir seu retorno para a Série A.
Outro reforço vindo do campeão capixaba, Darlan foi autor de um golaço na partida do último final de semana, diante do Real Noroeste, na grande decisão. O meia fez fila na zaga adversária e chutou de fora da área para marcar com menos de um minuto de jogo. Assim como Rael, Darlan também entrou para a seleção do campeonato, eleita nesta segunda-feira (9).
Vestindo a camisa alvinegra pela primeira vez, Darlan comemorou o acerto com o Alvinegro e falou sobre sua expectativa.
Fiquei muito feliz pela oportunidade e não poderia recusar o convite de defender o Rio Branco. Sei que temos um grupo muito bom, mas vou chegar para buscar o meu espaço. A Série B é um campeonato muito difícil, até mesmo mais do que a Série A. Mas vamos buscar o título, porque o Rio Branco tem que voltar para a elite do futebol estadual e nacional, disse.
Rael e Darlan se juntam ao elenco nesta terça-feira (10) para os treinamentos no CT da Apofes, em Vila Velha. Eles vão estrear assim que estiverem inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A apresentação oficial dos atletas e do Diretor Executivo de Futebol Armando Zanata acontece nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Salada e Grill, em Campo Grande, Cariacica. O Rio Branco vai anunciar mais reforços nos próximos dias.
Fichas
Nome: Israel do Nascimento Santos
Apelido: Rael
Posição: Atacante
Idade: (26 anos) 23/08/1991
Clubes: Goytacaz-RJ, Bonsucesso-RJ, Desportiva-ES, Serra-ES
Nome: Darlan Quintiliano Machado
Posição: Meia
Idade: (29 anos) 21/08/1988
Clubes: América-RJ, Duque de Caxias-RJ, Serra