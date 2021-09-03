Contratações milionárias do Galo em 2021 elevaram a folha salarial em apenas 6%, segundo o clube

O Atlético-MG foi o clube brasileiro que mais movimentou o mercado da bola com contratações entre 2020 e 2021. Nesta temporada, o Galo foi ousado e trouxe nomes de peso como Hulk, Nacho Fernández, Diego Costa, entre outros. A percepção que atletas de renome fosse encarecer a folha salarial não se concretizou. Pelo menos, é o que diz o clube mineiro, que fez postagens nas redes sociais sobre a folha de pagamento, afirmando que a gestão de Sérgio Coelho elevou os custos com o elenco em apenas 6% em relação ao valor pago pela diretoria anterior. - Apesar da notável qualificação do elenco, a folha de pagamentos do clube pouco foi onerada: a que será paga neste mês de setembro é apenas 6% maior do que aquela registrada em fevereiro de 2021- dizia publicação no Twitter. O novo presidente alvinegro, que assumiu em 2021, após a saída de Sérgio Sette Câmara, contratou, com ajuda dos parceiros comerciais do clube, o zagueiro Nathan Silva, o lateral esquerdo Dodô, o volante Tchê Tchê, o meia Nacho Fernández e os atacantes Hulk e Diego Costa. Apesar das contratações de renome, o elenco teve saídas que aliviaram a folha salarial. Deixaram o elenco o goleiro Victor (que virou gerente de futebol), os atacantes Marquinhos, Diego Tardelli e Marrony, além dos zagueiros Bueno e Gabriel. Assim, o valor gasto com o time profissional do Atlético não chega a R$ 180 milhões por ano. - Incluindo atletas, comissão técnica e funcionários de todas as unidades (Cidade do Galo, Sede Administrativa, Labareda e Vila Olímpica), a folha anual da instituição, hoje, não chega a 180 milhões de reais- dizia outra postagem. O Atlético fez questão de frisar que o montante não inclui funcionários da Arena MRV, que não são vinculados diretamente ao clube.