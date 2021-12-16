Contratação mais cara do Aston Villa e Seleção: conheça Wesley, atacante alvo do São Paulo no mercado da bola

O São Paulo segue de olho no mercado da bola. A tentativa mais recente do clube foi uma proposta de empréstimo por Wesley, atacante do Aston Villa-ING. O LANCE! mostra quem é o jogador, que quebrou recordes na Inglaterra e recebeu oportunidades na Seleção brasileira. Com 25 anos, o atacante teve sua trajetória toda no futebol europeu. Ele começou nas categorias de base do Trenčín, da Eslováquia, após fazer alguns testes em clubes brasileiros e europeus, como o Atlético de Madrid-ESP. Após aparecer bem na Eslováquia, Wesley se transferiu para o Brugge-BEL, em 2016.

Logo na sua estreia, ele marcou um gol contra o KVC Westerlo. Em maio de 2018, Wesley foi eleito o Melhor Jovem da temporada 2017–18 do Campeonato Belga. Foram 38 gols e 14 assistências em 130 jogos pelo Brugge.Em junho de 2019, Wesley acertou sua transferência para o Aston Villa-ING por 22 milhões de libras, o que seria a maior contratação da história do clube inglês, além de ser o primeiro brasileiro a jogar no Villa. Marcou seu primeiro gol com a camisa do clube no dia 23 de agosto, numa vitória de 2 a 0 contra o Everton, pela terceira rodada da Premier League.

Seu bom rendimento no futebol inglês fez com que o técnico Tite convocasse o jogador para os amistosos contra a Argentina e Coreia do Sul, entrando na partida diante dos argentinos.

No entanto, uma lesão no joelho logo na primeira partida de 2020 fez com que o jogador perdesse espaço no Aston Villa, que o emprestou novamente ao Clube Brugge. Desde o seu retorno ao futebol belga, foram seis jogos, sendo dois como titular.