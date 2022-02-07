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futebol

Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG

Cristiano Ronaldo está na mira do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Atacante não está satisfeito com a situação do Manchester United...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 08:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 08:35
O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Zinedine Zidane como técnico da equipe na próxima temporada. No entanto, o francês condiciona aceitar o cargo em caso da contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o "Daily Mirror".O camisa sete não vive seu melhor momento com a camisa do Manchester United e uma saída não é descartada ao fim da temporada. O veterano tem contrato com os Red Devils até 2023 e já foi alvo de interesse do PSG em outras janelas.
> Veja a tabela da Ligue 1
A chegada do atleta poderia repor a saída de Mbappé, que não renova seu contrato com o clube francês e está cada vez mais próximo de acertar sua ida para o Real Madrid. E curiosamente, o português poderia atuar ao lado de Messi, seu principal rival na última década.
Zidane e Cristiano Ronaldo possuem uma ótima relação pelo período da primeira passagem do técnico no comando do Real Madrid. Juntos, ambos venceram três edições da Champions League, conquistaram dois Mundiais de Clubes e um Campeonato Espanhol.
Crédito: CristianoRonaldoéalvodeZidaneparaoPSG(Foto:DANIELLEAL/AFP

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