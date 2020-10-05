Contratação de Dembélé é descartada pelo Manchester United

Ousmane Dembélé não será jogador do Manchester United. De acordo com a imprensa britânica, os Red Devils desistiram da contratação do atacante francês. O Barcelona queria apenas vendê-lo, enquanto os ingleses desejavam um empréstimo.A proposta do Manchester United seria de pagar os salários do francês e um adicional por mês. As negociações estavam caminhando, mas os clubes não se acertaram e a contratação foi descartada pelos Red Devils, que ainda buscam um ponta no mercado.