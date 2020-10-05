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futebol

Contratação de Dembélé é descartada pelo Manchester United

Barcelona deseja vender o jogador, mas os Red Devils queriam apenas um empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 15:59

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:59

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Ousmane Dembélé não será jogador do Manchester United. De acordo com a imprensa britânica, os Red Devils desistiram da contratação do atacante francês. O Barcelona queria apenas vendê-lo, enquanto os ingleses desejavam um empréstimo.A proposta do Manchester United seria de pagar os salários do francês e um adicional por mês. As negociações estavam caminhando, mas os clubes não se acertaram e a contratação foi descartada pelos Red Devils, que ainda buscam um ponta no mercado.
Dembélé deve permanecer em Barcelona e, mesmo com propostas, nunca teve vontade de deixar o clube catalão. Há três anos na Espanha, o francês sofre com lesões sérias e constantes.

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