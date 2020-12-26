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Contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United é eleita a melhor da era Premier League

Jogador foi contratado pelos Diabos Vermelhos em 2003, com 18 anos, e custou 15 milhões de euros (R$ 51 milhões à época). Português conquistou nove títulos pelo clube...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 15:04
Crédito: AFP
A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, em 2003, foi eleita a melhor da história da Premier League pela emissora "Sky Sports". O português chegou aos Diabos Vermelhos com apenas 18 anos, vindo do Sporting (POR), e conquistou nove títulos pelo clube.
+ Veja a tabela do Campeonato InglêsA lista, que contou com 20 atletas (veja abaixo a lista completa), teve nomes como Eric Cantona, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Frank Lampard e Sergio 'Kun' Agüero.
Apresentador da "Sky Sports", Tom White lembrou que, à época da contratação do português, achava que o jogador não renderia o esperado no Old Trafford.
- Quando ele assinou, achei que ele era uma contratação ruim para o United. Então, de agora em diante, não dê ouvidos a uma palavra do que eu digo - disse White.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
VEJA A LISTA COMPLETA DAS 20 MELHORES CONTRATAÇÕES DA PREMIER LEAGUE, DE ACORDO COM A SKY SPORTS
1º: Cristiano Ronaldo2º: Thierry Henry3º: Eric Cantona4º: Frank Lampard5º: Roy Keane6º: Didier Drogba7º: Sol Campbell8º: Wayne Rooney9º: Vincent Kompany10º: Alan Shearer11º: Mohamed Salah12º: N'Golo Kanté13º: Dennis Bergkamp14º: Virgil van Dijk15º: Gianfranco Zola16º: David Silva17º: Patrick Vieira18º: Eden Hazard19º: Sergio Agüero20º: Petr Cech

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