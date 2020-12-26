Contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United é eleita a melhor da era Premier League

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A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, em 2003, foi eleita a melhor da história da Premier League pela emissora "Sky Sports". O português chegou aos Diabos Vermelhos com apenas 18 anos, vindo do Sporting (POR), e conquistou nove títulos pelo clube.

+ Veja a tabela do Campeonato InglêsA lista, que contou com 20 atletas (veja abaixo a lista completa), teve nomes como Eric Cantona, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Frank Lampard e Sergio 'Kun' Agüero.

Apresentador da "Sky Sports", Tom White lembrou que, à época da contratação do português, achava que o jogador não renderia o esperado no Old Trafford.

- Quando ele assinou, achei que ele era uma contratação ruim para o United. Então, de agora em diante, não dê ouvidos a uma palavra do que eu digo - disse White.

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