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futebol

Contraprova do exame de Valdivia dá positivo para Covid-19

Jogador vai cumprir isolamento social e não poderá ajudar o Leão na reta final da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 17:08

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:08

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí
Após muita polêmica no fim de semana, o Avaí comunicou que a contraprova do exame realizado pelo meia Valdivia deu positivo para Covid-19. Assintomático, o jogador está afastado e vai cumprir isolamento social.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
A confusão iniciou no último sábado, quando ele atuou por 45 minutos diante do CSA infectado. No intervalo do confronto, ele foi informado pela CBF que testou positivo e precisava sair do time imediatamente.
Fora contra o Juventude
Vale lembrar, que em Maceió, o elenco do Avaí realizou testes de Covid-19 para o jogo contra o Juventude, que acontece nesta terça-feira. Mas devido a maratona de duelos, quando a CBF recebeu o laudo do atleta, ele estava dentro de campo ajudando o Leão diante do CSA.
+ Atlético-MG é o novo líder e Botafogo assume a lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Confira a nota da CBF sobre o caso:
1 - Conforme previsto no protocolo das competições, todos os jogadores do Avaí realizaram testes antes do jogo diante do CSA, com resultados negativos.
2 – Visto que o Avaí tem jogo marcado para a próxima terça-feira, 19, diante do Juventude, os atletas foram submetidos a novo exame neste sábado, em laboratório escolhido pelo clube, no qual foi detectado o resultado positivo do jogador Valdívia.
3 – Durante o primeiro tempo do jogo de hoje contra o CSA, o Supervisor da partida foi informado do resultado do exame por um profissional credenciado do laboratório responsável. Por zelo, comunicou ao médico do Avaí que, após confirmar o resultado do exame enviado pelo laboratório, tomou a decisão de retirar o atleta do jogo.

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