Contraprova do exame de Valdivia dá positivo para Covid-19

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí

Após muita polêmica no fim de semana, o Avaí comunicou que a contraprova do exame realizado pelo meia Valdivia deu positivo para Covid-19. Assintomático, o jogador está afastado e vai cumprir isolamento social.

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A confusão iniciou no último sábado, quando ele atuou por 45 minutos diante do CSA infectado. No intervalo do confronto, ele foi informado pela CBF que testou positivo e precisava sair do time imediatamente.

Fora contra o Juventude

Vale lembrar, que em Maceió, o elenco do Avaí realizou testes de Covid-19 para o jogo contra o Juventude, que acontece nesta terça-feira. Mas devido a maratona de duelos, quando a CBF recebeu o laudo do atleta, ele estava dentro de campo ajudando o Leão diante do CSA.

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Confira a nota da CBF sobre o caso:

1 - Conforme previsto no protocolo das competições, todos os jogadores do Avaí realizaram testes antes do jogo diante do CSA, com resultados negativos.

2 – Visto que o Avaí tem jogo marcado para a próxima terça-feira, 19, diante do Juventude, os atletas foram submetidos a novo exame neste sábado, em laboratório escolhido pelo clube, no qual foi detectado o resultado positivo do jogador Valdívia.