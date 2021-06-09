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Contrapartidas da Arena MRV podem elevar o custo do empreendimento em R$ 150 milhões

Estádio do Galo deve ficar pronto no próximo ano. Expectativa da torcida é grande...
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Publicado em 

09 jun 2021 às 17:08

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:08

Crédito: O estádio alvinegro terá de oferecer contrapartidas sociais, ambientais e viárias para a Cidade de Belo Horizonte-(Divulgação/Arena MRV
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, deu detalhes dos andamentos das obras da Arena MRV, futuro estádio do clube, que será entregue em 2022. Coelho comentou que o estádio terá um aumento de custos nas contrapartidas para conseguir a licença de operação.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Na ordem de R$ 120 a 150 milhões de contrapartida. Isso é para fazer viaduto, passarela, abrir avenida e uma série de coisas que serão investidos naquela região - disse Sérgio Coelho. Desde que começaram as obras, em 2020, a Arena MRV já cumpriu e está cumprindo 50 contrapartidas e cinco medidas compensatórias cumpridas. Para obter a licença de operação, outros 89 itens deverão ser concluídos pelo clube. Confira abaixo que o estádio do Galo terá de oferecer à cidade de BH para que funcione 100%, de forma legal. Contrapartidas ambientais - Enriquecimento arbóreos- Parque linear na Mata dos Morcegos (55 mil m²) e manutenção por 30 anos- Plantio de 46 mil árvores durante 10 anos e mantidas por 3 anos
Sociais - Nova Unidade Básica de Saúde no bairro Califórnia- CLIC (Centro de Línguas Integradas)- Anexo de Unidade Básica de Saúde- Academia da Cidade- Instituto Galo (promove ações sociais) Viárias - Mais de 15 intervenções no entorno da arena- 10 mil m² de contenções das intervenções viárias

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