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futebol

Contra o Santos, São Paulo inicia sequência de três jogos fora de casa

Tricolor enfrentará o rival na Vila Belmiro e logo depois partirá para Campina Grande, na Paraíba, onde encarará o Campinense. Depois, jogará em Diadema, diante do Água Santa...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:00
O São Paulo iniciará, neste domingo (19), contra o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro, uma 'caminhada' longe do Morumbi nesta temporada. Isso porque os próximos três jogos do clube serão fora de casa.  Além do clássico contra o Alvinegro, o São Paulo logo depois já viaja para Campina Grande, na Paraíba, onde enfrentará o Campinense, na próxima quinta-feira (24), às 21h30, pela Copa do Brasil. Será o primeiro jogo do Tricolor fora do estado paulista.
Após essa partida, o São Paulo voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, mas novamente longe dos seus domínios. O clube enfrentará o Água Santa, no dia 28 de fevereiro, às 15h, em Diadema.Sendo assim, o Tricolor percorrerá 2758 quilômetros nos próximos dias. Até aqui, fora de casa, nesta temporada, o Tricolor fez três partidas, com duas derrotas (Guarani e Red Bull Bragantino) e uma vitória (Ponte Preta).
Crédito: SãoPauloterásériedejogoscomovisitante(Foto:PauloPinto/Saopaulofc.net

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