Contra o Santos, São Paulo inicia sequência de três jogos fora de casa

O São Paulo iniciará, neste domingo (19), contra o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro, uma 'caminhada' longe do Morumbi nesta temporada. Isso porque os próximos três jogos do clube serão fora de casa. Além do clássico contra o Alvinegro, o São Paulo logo depois já viaja para Campina Grande, na Paraíba, onde enfrentará o Campinense, na próxima quinta-feira (24), às 21h30, pela Copa do Brasil. Será o primeiro jogo do Tricolor fora do estado paulista.