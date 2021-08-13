Contra o Santos, Fortaleza busca manter 100% de aproveitamento contra times paulistas no Brasileirão

Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

Neste domingo (15), Fortaleza e Santos se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão 2021. Na terceira colocação, o Leão do Pici vive um ótimo momento na competição e, caso vença o Peixe no final de semana, pode alcançar a marca de 100% de aproveitamento contra as equipes do futebol paulista.Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu Corinthians e RB Bragantino, ambos os jogos por um a zero. Fora de casa, o time de Juan Pablo Vojvoda surpreendeu ao vencer o São Paulo, no Morumbi, e o Palmeiras, num duelo movimentado no Allianz Parque, que terminou em três a dois. Nos quatro confrontos, o principal destaque foi o atacante Robson, que marcou gol em todos jogos.

O próximo jogo do Leão também pode decretar a melhor campanha de um clube nordestino no 1º turno da Série A por pontos corridos. Com mais quatro jogos pela frente, o Tricolor está a três pontos de superar o retrospecto do Vitória-BA em 2008 e se tornar o melhor clube da região nas 19 rodadas iniciais do Brasileirão. Até o momento, o Fortaleza soma 30 pontos no campeonato, com nove vitórias, três empates e três derrotas.Um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipe é o técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar de ser pouco conhecido do grande público, o argentino implantou seus conceitos e o time passou a ser reconhecido pela intensidade. Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, todo sucesso do treinador até agora não é por acaso:

- Antes de começar o Brasileirão, nós estávamos buscando um perfil e não tínhamos traçado um nome. O Vojvoda fez bons trabalhos com equipes parecidas com o Fortaleza, apresentando um bom futebol com pouco investimento. A comissão técnica se adaptou a cidade, temos um ótimo relacionamento e estamos muito satisfeitos com os resultados.

Na Copa do Brasil, o Fortaleza também conseguiu bons resultados e, depois de eliminar o CRB nas oitavas de final, enfrentará o São Paulo na próxima fase do torneio. Com a classificação, o clube já garantiu R$9,9 milhões em premiação, quantias significativas para a sequência da temporada.