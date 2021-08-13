Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Contra o Santos, Fortaleza busca manter 100% de aproveitamento contra times paulistas no Brasileirão
futebol

Contra o Santos, Fortaleza busca manter 100% de aproveitamento contra times paulistas no Brasileirão

Leão pode fechar também a melhor campanha de um nordestino na Série A...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 16:10
Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC
Neste domingo (15), Fortaleza e Santos se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão 2021. Na terceira colocação, o Leão do Pici vive um ótimo momento na competição e, caso vença o Peixe no final de semana, pode alcançar a marca de 100% de aproveitamento contra as equipes do futebol paulista.Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu Corinthians e RB Bragantino, ambos os jogos por um a zero. Fora de casa, o time de Juan Pablo Vojvoda surpreendeu ao vencer o São Paulo, no Morumbi, e o Palmeiras, num duelo movimentado no Allianz Parque, que terminou em três a dois. Nos quatro confrontos, o principal destaque foi o atacante Robson, que marcou gol em todos jogos.
O próximo jogo do Leão também pode decretar a melhor campanha de um clube nordestino no 1º turno da Série A por pontos corridos. Com mais quatro jogos pela frente, o Tricolor está a três pontos de superar o retrospecto do Vitória-BA em 2008 e se tornar o melhor clube da região nas 19 rodadas iniciais do Brasileirão. Até o momento, o Fortaleza soma 30 pontos no campeonato, com nove vitórias, três empates e três derrotas.Um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipe é o técnico Juan Pablo Vojvoda. Apesar de ser pouco conhecido do grande público, o argentino implantou seus conceitos e o time passou a ser reconhecido pela intensidade. Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, todo sucesso do treinador até agora não é por acaso:
- Antes de começar o Brasileirão, nós estávamos buscando um perfil e não tínhamos traçado um nome. O Vojvoda fez bons trabalhos com equipes parecidas com o Fortaleza, apresentando um bom futebol com pouco investimento. A comissão técnica se adaptou a cidade, temos um ótimo relacionamento e estamos muito satisfeitos com os resultados.
Na Copa do Brasil, o Fortaleza também conseguiu bons resultados e, depois de eliminar o CRB nas oitavas de final, enfrentará o São Paulo na próxima fase do torneio. Com a classificação, o clube já garantiu R$9,9 milhões em premiação, quantias significativas para a sequência da temporada.
- Os resultados conquistados até aqui na temporada são muito valorizados por nós. Pelos investimentos que fizemos, em comparação com outros grandes clubes do país, estar no G-4 mostra que estamos no caminho certo. Temos muita humildade, sabemos que o campeonato é difícil, e agradecemos aos torcedores que continuam nos apoiando mesmo durante a pandemia - completou o presidente do Fortaleza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados