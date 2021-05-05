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Contra o Racing, São Paulo pode ter o melhor início de Libertadores de sua história

Em todas suas participações, o Tricolor nunca começou o torneio com três vitórias seguidas...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 09:00
Crédito: RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC.NET
O São Paulo enfrenta o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (5), com uma marca importante em disputa. Caso vença, o Tricolor terá o melhor início de Libertadores da história do clube, com três vitórias nos primeiros três jogos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
Em todas as suas participações na competição continental mais importante da América do Sul, o São Paulo nunca alcançou 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, que marcam o primeiro turno da fase de grupos.
Vindo de uma vitória por 3 a 0, fora de casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, e uma vitória, no Morumbi, por 2 a 0, contra o Renstisas, do Uruguai, o Tricolor é o atual líder do grupo com seis pontos.
O melhor começo do São Paulo em uma edição de Libertadores foi em 1974, ano em que foi vice-campeão do torneio. Naquele ano, em seus três primeiros jogos, o time venceu o Palmeiras, por 2 a 0, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 1 a 0, e empatou com o Deportivo Municipal, também da Bolívia, em 1 a 1.
Caso vença, o clube paulista não apenas bate seu recorde na competição, como garante uma distância de cinco pontos para o segundo colocado do Grupo E, que pode ser tanto o Racing, quanto o Rentistas, em caso de vitória dos uruguaios diante do Sporting Cristal.
A provável escalação que Hernán Crespo deve escolher para o jogo é: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.Na Argentina desde a última terça-feira (4), o São Paulo treina ainda na manhã do dia do jogo, no hotel em que está hospedado.
A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, na zona metropolitana de Buenos Aires. A partida vale pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

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