Contra o Racing, São Paulo pode ter o melhor início de Libertadores de sua história

Crédito: RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC.NET

O São Paulo enfrenta o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (5), com uma marca importante em disputa. Caso vença, o Tricolor terá o melhor início de Libertadores da história do clube, com três vitórias nos primeiros três jogos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

Em todas as suas participações na competição continental mais importante da América do Sul, o São Paulo nunca alcançou 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, que marcam o primeiro turno da fase de grupos.

Vindo de uma vitória por 3 a 0, fora de casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, e uma vitória, no Morumbi, por 2 a 0, contra o Renstisas, do Uruguai, o Tricolor é o atual líder do grupo com seis pontos.

O melhor começo do São Paulo em uma edição de Libertadores foi em 1974, ano em que foi vice-campeão do torneio. Naquele ano, em seus três primeiros jogos, o time venceu o Palmeiras, por 2 a 0, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 1 a 0, e empatou com o Deportivo Municipal, também da Bolívia, em 1 a 1.

Caso vença, o clube paulista não apenas bate seu recorde na competição, como garante uma distância de cinco pontos para o segundo colocado do Grupo E, que pode ser tanto o Racing, quanto o Rentistas, em caso de vitória dos uruguaios diante do Sporting Cristal.

A provável escalação que Hernán Crespo deve escolher para o jogo é: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.Na Argentina desde a última terça-feira (4), o São Paulo treina ainda na manhã do dia do jogo, no hotel em que está hospedado.