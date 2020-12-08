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Contra o Manchester City, Olympique de Marseille tenta buscar uma vaga na Liga Europa

Equipe inglesa já está classificada para as oitavas de final da Champions,
enquanto os franceses ocupam a última colocação do Grupo C...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 17:42

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:42

Crédito: AFP
Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Olympique de Marseille, nesta quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília). A partida será válida pela última rodada da fase de grupos.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES- Muito respeito - ele [Villas-Boas] esteve em muitos clubes e teve um sucesso incrível no Porto - depois na Inglaterra e na França. Infelizmente ele não conseguiu os resultados na Liga dos Campeões. Começar com zero pontos em dois jogos é difícil, mas a qualidade está lá com Payet e Thauvin. A liga francesa é difícil. Será um jogo interessante. É importante para eles tentarem se classificar para a Liga Europa, mas também para nós (terminar em primeiro) - disse Guardiola.
Na última colocação do grupo, o Olympique de Marseille tenta pontuar para se classificar para a Liga Europa. Na outra partida, o Porto visita o Olympiacos. A equipe grega também precisa pontuar para buscar a classificação na Europa League. Os portugueses já estão garantidos nas oitavas da Champions.

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