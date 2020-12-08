Contra o Manchester City, Olympique de Marseille tenta buscar uma vaga na Liga Europa

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Olympique de Marseille, nesta quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília). A partida será válida pela última rodada da fase de grupos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES- Muito respeito - ele [Villas-Boas] esteve em muitos clubes e teve um sucesso incrível no Porto - depois na Inglaterra e na França. Infelizmente ele não conseguiu os resultados na Liga dos Campeões. Começar com zero pontos em dois jogos é difícil, mas a qualidade está lá com Payet e Thauvin. A liga francesa é difícil. Será um jogo interessante. É importante para eles tentarem se classificar para a Liga Europa, mas também para nós (terminar em primeiro) - disse Guardiola.