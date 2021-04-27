Contra o Ituano, São Paulo igualou recorde de atletas da base em campo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória diante do Ituano por 3 a 0 em Itu, foi especial para as categorias de base do São Paulo. Além de contar com oito gerações de Cotia para vencer, o Tricolor igualou um feito na história do clube: o recorde de atletas da base em campo.

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Diante do Galo de Itu, foram doze jogadores que atuaram na partida, sendo oito titulares e quatro atletas que entraram em campo durante o jogo. Lucas Perri, Rodrigo, Diego, Luan, Liziero, Talles Costa, Welington e Galeano começaram na equipe titular.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! No decorrer da partida, Crespo utilizou Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Vitinho, formados em Cotia, além de Hernanes, que passou pelas categorias de base. O duelo foi especial porque contou com dois gols de atletas da base: o zagueiro Rodrigo Freitas, de pênalti, e o atacante Galeano. O feito igualou outros 11 momentos, todos em que o torcedor pôde ver o chamado “Expressinho” em campo, entre 1994 e 1995. O último jogo com tanta participação de atletas da base tinha acontecido em 1995, na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista.