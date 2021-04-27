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futebol

Contra o Ituano, São Paulo igualou recorde de atletas da base em campo

Com oito titulares e quatro atletas que entraram durante o jogo formados na base, Tricolor igualou marca que não atingia desde 1995 no chamado 'Expressinho'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 11:15
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória diante do Ituano por 3 a 0 em Itu, foi especial para as categorias de base do São Paulo. Além de contar com oito gerações de Cotia para vencer, o Tricolor igualou um feito na história do clube: o recorde de atletas da base em campo.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Diante do Galo de Itu, foram doze jogadores que atuaram na partida, sendo oito titulares e quatro atletas que entraram em campo durante o jogo. Lucas Perri, Rodrigo, Diego, Luan, Liziero, Talles Costa, Welington e Galeano começaram na equipe titular.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! No decorrer da partida, Crespo utilizou Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Vitinho, formados em Cotia, além de Hernanes, que passou pelas categorias de base. O duelo foi especial porque contou com dois gols de atletas da base: o zagueiro Rodrigo Freitas, de pênalti, e o atacante Galeano. O feito igualou outros 11 momentos, todos em que o torcedor pôde ver o chamado “Expressinho” em campo, entre 1994 e 1995. O último jogo com tanta participação de atletas da base tinha acontecido em 1995, na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista.
Na ocasião, jogaram Rogério Ceni, Nelson, Murilo, Danilo, Mona, Pereira, Lino, Caio, Dodô, Toninho, Thiago e Sidney, sob o comando de Muricy Ramalho. Dodô, Pereira e Caio fizeram os gols da vitória.

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