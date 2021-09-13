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Contra o Grêmio, Tiago Nunes sentiu falta de 'mais profundidade' na equipe do Ceará

Treinador entende que postura menos agressiva do que o necessário no campo de ataque foi elemento chave para o revés em Porto Alegre...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 10:58
Crédito: Partida na Arena do Grêmio terminou 2 a 0 para os mandantes (Fausto Filho/Ceará
Na estreia onde foi derrotado por 2 a 0 pelo seu ex-clube, o Grêmio, o técnico Tiago Nunes apontou que a falta de profundidade ofensiva do Ceará acabou sendo determinante para o resultado negativo na cidade de Porto Alegre no último domingo (12). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTamanha é a preocupação de Tiago com o tema que ele emendou ser um ponto importante de seu trabalho nos próximos dias encontrar a melhor maneira do time se comportar de maneira mais agressiva no setor de ataque:
- Penso que a principal dificuldade que tivemos foi na chegada na última parte do campo, sendo mais agudos, com mais presença ofensiva e finalizações. A equipe teve mais facilidade na construção desde trás, procurando a saída de bola mais curta, mas faltou um pouco mais de profundidade e agressividade para que criássemos mais chances de gol.
Apesar de elencar a falha crucial no desempenho do Vozão, Tiago Nunes tampouco deixou de reconhecer os méritos do adversário no quinto jogo seguido da equipe sem vitória:
- Com certeza um dos pontos que precisamos evoluir é a chegada no último terço, a agressividade com movimentos de ataque na última linha do adversário. Mas o futebol não é feito só pela nossa equipe, também tem a equipe adversária, que se propôs a marcar muito bem nossos jogadores e fechou bem os espaços. Precisamos evoluir, mas tem um adversário que conseguiu neutralizar muitas ações nossas por mérito deles.
A próxima chance do novo técnico do alvinegro em não só conseguir seu primeiro triunfo no clube, mas também de quebrar a sequência negativa recente, vai ser no próximo sábado (18) recebendo, na Arena Castelão, o Santos.

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