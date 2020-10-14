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Contra o Grêmio, invencibilidade fora de casa do Botafogo será posta à prova

Após um triunfo longe do Rio de Janeiro, sequência sem derrotas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro passará por um teste de fogo em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 06:00

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Jogar fora de casa não tem sido um problema para o Botafogo no Campeonato Brasileiro em 2020. Aliás, a equipe comandada por Bruno Lazaroni ainda não perdeu longe do Rio de Janeiro na competição. Nesta quarta-feira, o Alvinegro terá um teste de fogo para tal sequência: duelo contra o Grêmio, às 19h15, na Arena, pela 16ª rodada. O jogo será transmitido em tempo real pelo site do L!.
O Botafogo, inclusive, conquistou a mesma quantidade de pontos tanto fora quanto dentro de casa - nove em ambos, totalizando 18. As três derrotas do Alvinegro no Brasileirão foram no Estádio Nilton Santos, para Internacional, Vasco e Bahia.
A equipe vem de uma vitória fora de casa. No último domingo, superou o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, com gols de Keisuke Honda e Caio Alexandre. Pela sequência de jogos longe do Rio de Janeiro, a delegação nem retornou à Cidade Maravilhosa: o elenco do Botafogo chegou em Porto Alegre na terça-feira direto de Recife.
Engana-se, contudo, quem pensa que esta sequência invicta do Botafogo é sinônimo de vitórias. O resultado contra o Sport foi o primeiro resultado positivo do Glorioso em tais condições. Antes, seis empates em seis partidas. O Alvinegro até passou perto de conquistar vitórias fora de casa contra Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense, mas levou gols nos minutos finais.
O duelo contra o Grêmio será um teste de fogo para a invencibilidade do Botafogo no Brasileirão. Mesmo o Imortal carregando uma campanha irregular na competição, o Alvinegro não tem boas lembranças da Arena e carrega um retrospecto negativo: em seis partidas no estádio, uma vitória e cinco derrotas.

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